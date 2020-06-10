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黃珊珊不否認選2022台北市長 大談韓國瑜、陳時中

聯合報 / 記者林麗玉趙宥寧／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊今天接受網路節目鄉民大會專訪。屠／擷取鄉民大會網路直播
台北市副市長黃珊珊今天接受網路節目鄉民大會專訪。屠／擷取鄉民大會網路直播

北市長柯文哲2024挑戰總統大位，2022台北市長選舉將交棒給副市長黃珊珊。黃珊珊今天接受網路節目鄉民大會專訪，對於2022參選台北市長選舉，黃珊珊沒有否認，並表示，不管對手是誰，就把副市長的事情做好，若沒有把事情做好，她也沒有這個機會。

主持人郭子乾今天模仿北市議員王世堅訪問黃珊珊，郭問黃，2022對手可能遇到韓國瑜、陳時中等強棒，如何打這一仗？黃說，2022年選舉距離現在還很久，兩年之後會發生什麼事情，真的不知道，不僅韓國瑜一年前不知道會被罷免掉，一年之前也不知民進黨會大贏，所以不要想太多，不管對手是誰，先就把事情做好，若沒有把事情做好，她也沒有這個機會。

若2022對手遇韓國瑜如何應戰？黃珊珊說，2022不管對手是誰，還是要看台北市民，要讓市民覺得這個城市有改變，不會擔心對手可能是韓，尤其韓國瑜遇到挫折，能站起來是好事，民主政治就是競爭，遇到競爭把自己做好。

至於2022對手若是陳時中？防疫有把握做得比陳時中好？黃珊珊說，防疫是國家的事，她有自信台北市的防疫做得做好，到時候市民有自己選擇，但台北市沒有做得比別人差。

黃珊珊說，她在台北市當議員當了20年，台北人有台北人的堅持，不能還停在原地，搞藍綠對決，應該要讓人民知道城市要往哪裡帶。

由於主持人郭子乾訪問時還一度口誤，表示黃珊珊是代理市長，黃珊珊急忙緩頰，柯文哲市長每天都在，不見得每天看得到，柯文哲不為人知的地方都是很好的。

郭子乾變身黑柯著稱的王世堅訪問黃珊珊，郭說，柯文哲壞、很壞，非常壞、將市政都丟給黃珊珊，自己跑去中南部忙黨務。所以接下來的雙城論壇，黃珊珊應該跟對岸說，台北市之所以防疫做得好，是因為柯文哲不在，黃珊珊回應，防疫都是柯文哲教她的。對於柯文哲會不會是下一個韓國瑜？黃珊珊說，韓國瑜的基礎不夠深，但柯文哲在台北市當市長已經做了五年。

黃珊珊也在製作單位安排下玩政治人物標籤遊戲，對於韓國瑜，黃說「大起大落」、賴清德是「神入凡間」、蘇貞昌「衝衝衝真的很兇」，蔡英文則是「溫和穩健，找不出太多缺點」，吳怡農「允文允武」，柯文哲「務實冷靜」，蔡壁如則是「無限可能」，至於蔣萬安的形容，黃珊珊說，「溫文儒雅」。

黃珊珊 韓國瑜 北市

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