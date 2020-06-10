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影／新黨提罷免 王炳忠批陳柏惟「孔鏘」

聯合報 / 記者張善寧 莊昭文 毛昱棋／台北即時報導
新黨召開記者會，宣布要罷免陳柏惟。記者莊昭文／攝影
新黨召開記者會，宣布要罷免陳柏惟。記者莊昭文／攝影

高雄市長韓國瑜遭罷免後，議員黃捷、王浩宇和台灣基進立委陳柏惟成為韓粉點名「遍地烽火」的罷免報復對象，今天新黨召開記者會，宣布要開第一槍罷免陳柏惟。

「草包優先，全民開罷！」新黨發言人王炳忠今天在記者會中高喊，將優先罷免陳柏惟。新黨表示，若民眾想罷免任何一位民意代表，新黨都會全力幫助，而目前第一個目標是陳柏惟。

新黨青年軍公布「中選會認證、內政部背書、法務部護航」的「罷免標準流程」，蘇恆說，根據罷韓團體作法，韓國瑜就職兩個月就組織罷韓連線，就職六個月就在網上集資破六百萬元，甚至在不到一年時藉著遊行沿路募款、收集連署，等法定就職一周年的罷免時間一到，隔天就交出預先簽好的三萬份連署。

蘇恆說，內政部明白表示，提案雖要等一周年，但簽名可以事先簽，且罷免募款無須設專戶。法務部也說，罷免文宣盜用政府logo可以原諒，送130元洗手液不算賄選。中選會主委更不惜「剁頭」為罷韓逼出足夠的投開票所。以上「標準流程」，將來一切罷免都須比照辦理。

林明正則指出，將來不管誰要罷免綠營政治人物都歡迎合作。他也呼籲國民黨，都被人家罷免掉一個市長了，至少要罷免掉十個綠色立委回來。

罷免 新黨 陳柏惟 王炳忠

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