怒轟「國民黨內一堆窩囊廢」 趙少康：罷免要狠狠地辦

高雄市長韓國瑜被罷免，讓部分藍營支持者及韓粉不滿，揚言發動報復性罷免，資深媒體人趙少康昨天在節目中公開表態支持，強調既然要打仗就得拿出決心、全面部署，要罷免就要狠狠地辦，但他預料到時國民黨內一定會出現反對的聲音，痛批「國民黨內一堆窩囊廢不敢打仗！」

趙少康昨天在Yahoo TV《鄉民來衝康》節目中表示如果他是國民黨主席，就會全面發動罷免，「這叫做不對稱戰爭！我只要4分之1就夠了…國民黨大概有35%到40%的選票，單一選區你選不上，罷免你足夠！每一個選區大家都來幹，全部罷免掉」，認為此舉才能逼民進黨協商、修改選罷法。

趙少康說「你當然要擺出這個姿態來嘛，你不擺出這姿態你被人家玩好玩的啊！」既然要打仗就得下定決心全面部署，國民黨應動員黨員及選民，但他話鋒一轉，痛批國民黨打仗不敢、意見一大堆，倘若黨主席江啟臣下令全面發動罷免，國民黨現任立委擔心下次輪到自己，一定一大堆反對；趙少康火大怒轟「所以國民黨一事無成、什麼都做不成，就是一堆窩囊廢在裡面不敢打仗！」

趙少康指出，國民黨到目前為止還有執政黨心態，想保持安定，「安什麼定啊...忘掉你叫在野黨，叫做反對黨，民進黨在野時、當反對黨時，有替你考慮什麼國家安定不安定嗎？有替你考慮兩岸和平不和平嗎？台灣選民根本不在乎！到最後民進黨把政權拿去了，國民黨被打趴在地上，國民黨這教訓都記取不了嗎？」

至於前天（8日）約有100人到桃園市議員王浩宇服務處抗議，趙少康認為人數實在太少，「起碼要有1萬人才對！」他認為韓粉若有本事，就號召10萬人塞爆凱道，不要弄了老半天小貓兩三隻，要辦就要狠狠地辦。

報復性罷免也是同樣的道理，趙少康說一定要罷掉1、2個民進黨才會怕，不要搞到最後只出一張嘴，結果沒把人家罷成，反而人家把你罷掉了。