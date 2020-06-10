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民眾黨內亂？ 學姐黃瀞瑩溫情喊話：要走的遠要一群人走

聯合報 / 記者楊正海／即時報導
「學姐」黃瀞瑩。圖／本報資料照片
「學姐」黃瀞瑩。圖／本報資料照片

民眾黨近來傳內鬥，曾代表民眾黨參選立委的逢甲大學助理教授何景榮，近來砲口向內，指民眾黨10日打算召開黨員大會，卻僅限110名創黨黨員，違反《政黨法》，還點名黨副祕書長陳建璋要勇於承擔自己的決策。面對黨內紛紛擾，北市府副發言人、「學姊」黃瀞瑩，昨晚以個人身分在臉書溫情喊話呼籲大家團結，強調「要走的遠要一群人走」。

黃瀞瑩在臉書指出，紛紛擾擾了一陣子，今晚轉換成個人的身分，有些話想對大家說，每個人都有不同的過去，來自不同的成長背景，但我們，因為民眾黨而聚在一起。

上週末開始，不論社會、媒體、社群上充斥憤怒、鬱悶等情緒，但她還是希望大家能回歸理性，務實、專業的討論。

2020年我體驗了一場不一樣的選舉，一路上我認識了許多的柯粉志工，她很感佩當時各界的幫助，當時，大家團結努力，只為了那一個目標，就是增加民眾黨在立院的席次，那時的我們團結一致，努力向前，終於走到投票那天，拿下了五席立委。

現在任職於黨部或黨團的同仁，不少過去曾經都是她在市府的好同事，也是長久以來的好戰友，說真的，那是一個未知的世界，對每個人來說都很陌生，但她看到的每一位同仁，都非常努力在溝通、協調，維持黨務運作，我知道處境艱難，一切都不容易，過程中或許跌跌撞撞，但所做的努力，無非是為了讓這個黨能夠一切順利。

各方的建議她想黨部都聽見了，「希望看到這篇文章的每一個你們、每一個屬於民眾黨的你們」，要能更團結，一同面對接下來的挑戰。

另外，何景榮今天也在臉書宣告，他今年8月會拿到這輩子第一個長期且穩定的工作合約，到淡江大學全球政治經濟學系任教，一做可能就是一輩子。他沒辦法再辭職參選，更不想再失業，宣布2022年不參選縣市議員。

另外，《政黨法》規定4年內不開黨員大會，政黨會被解散，他們已經浪費快一年了， 因此接下來的三年內，他不接受任何公職或黨職的安排，先協助本黨度過黨員大會召開與黨代表選舉的難關。此外，2024年唯一支持柯文哲選總統。

何景榮說，所以接下來，只要是公開透明、面向全體黨員的決策，他也會服從本黨秘書長謝立功與陳建璋、台灣民眾黨副秘書長的指示，來解決黨員大會難題，並化解外界對本黨內鬥的質疑。

台灣民眾黨 何景榮 黃瀞瑩 謝立功

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