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辜寬敏呼籲民進黨推新憲法 不要再唱國民黨的國歌

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
總統府資政辜寬敏成立的「台灣制憲基金會」，將推出兩項制憲公投提案，今天再度舉行記者會呼籲民眾支持制定新憲法。圖／聯合報系資料照片
總統府資政辜寬敏成立的「台灣制憲基金會」，將推出兩項制憲公投提案，今天再度舉行記者會呼籲民眾支持制定新憲法。圖／聯合報系資料照片

由獨派大老辜寬敏創辦的台灣制憲基金會在今年4月30日提出兩項制憲公投，今天再度舉行記者會呼籲民眾支持制定新憲法，辜寬敏表示，民進黨還停留在選舉，雖推動18歲公民權，但更重要的是憲法問題，民進黨卻沒有回應，他了解民進黨的立場，民進黨是體制內的政黨，體制內的政權，也就是中華民國的體制內，唱的國歌還是「三民主義」，總統就任時唱國歌，所有人都站起來，「有一個人不站起來，就是我。」

制憲基金會日前向中選會提出兩項公投提案，包括「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程」及「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法」，目前正在進行連署。

辜寬敏今天表示，總統選舉結束，立委選舉也選完了，基金會因此積極推動制憲運動，制憲運動是違反了現在的憲法，現在的憲法是中華民國憲法，基金會要推動的是「台灣共和國」的憲法，如果在一百年前，這是一個革命，是要用子彈解決的問題，但台灣已經民主化，因此用公投和平手段來解決台灣最重要的問題。

辜寬敏說，上次蔡英文就任時，唱國歌的時候，大家都站起來，「有一個人不站起來，就是我，因為那是國民黨的國歌，三民主義、吾黨所宗，民進黨的人跟民進黨的總統候選人，怎麼能唱這種歌？」他說，但國家的制度之下，要和平完成總統就任，這樣做，他也不是不能了解，但以後還要繼續嗎？

辜寬敏說，現在贊成新憲法的台灣同胞，有九成以上的人，基金會知道憲法問題非常困難，但他相信也有信心，台灣人民的國家意識、人民意識及國民意識，已經跟三年前、五年前完全不同，「我有非常大的期望，期待本基金會推動新憲法運動，這是台灣人民同胞八成、九成的人都贊成的事，為什麼沒有人講呢？為什麼沒有人出來推動呢？」

辜寬敏說，台灣幾百年被人家統治到今天，今天執政黨是民進黨，但根據的憲法卻是中華民國憲法，還唱獨裁國民黨的國歌，他認為台灣社會已民主化發展，應該推動制憲，「這是我們活在台灣所有人的責任。」

民進黨 辜寬敏 國歌

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