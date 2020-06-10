吳釗燮：全球關鍵物資產業鏈重整 台灣可扮演重要角色

外交部表示，外交部長吳釗燮昨天晚上以視訊方式參與華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）舉辦的「布魯塞爾論壇」（Brussels Forum）線上研討會，多位與談人都談到新冠肺炎疫情凸顯過度依賴由中國大陸主導的關鍵物資產業鏈可能產生的風險，吳釗燮表示，台灣可在全球關鍵物資產業鏈的重整中扮演重要角色，提供各國關鍵原物料及生產技術。

外交部發布新聞稿，表示吳釗燮昨晚參加布魯塞爾論壇線上研討會，主題為「後疫情秩序：探討對中國策略」（The Post Pandemic Order: Navigating Approaches to China），與談人包括美國聯邦參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）、美國聯邦參議員昆斯（Chris Coons）及歐洲議會議員包瑞翰（Reinhard Bütikofer）。

外交部表示，吳釗燮在會中分享台灣對抗中國大陸威脅的經驗、在全球關鍵物資產業鏈重組可扮演的角色及協助國際社會因應全球性挑戰的努力。吳釗燮表示，當前民主制度與專制政權間不僅是不同模式的競爭，更關乎價值觀與生活方式的選擇。

吳釗燮表示，中國大陸近年來在區域頻頻生事，從與印度的邊境危機、南海島礁軍事化到近期全國人大強行通過香港「國安法」，在在使區域各國備感威脅。台灣長年面對中國在軍事及外交上的壓迫，疫情期間尤甚。身處對抗中國的前線，台灣將持續堅守民主，帶給各國希望。