快訊

準颱風鸚鵡路徑曝光 預估本周末最接近台灣

吳釗燮：全球關鍵物資產業鏈重整 台灣可扮演重要角色

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部長吳釗燮9日晚間以視訊方式參與德國馬歇爾基金會「布魯塞爾論壇」線上會議。圖/外交部提供
外交部長吳釗燮9日晚間以視訊方式參與德國馬歇爾基金會「布魯塞爾論壇」線上會議。圖/外交部提供

外交部表示，外交部長吳釗燮昨天晚上以視訊方式參與華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）舉辦的「布魯塞爾論壇」（Brussels Forum）線上研討會，多位與談人都談到新冠肺炎疫情凸顯過度依賴由中國大陸主導的關鍵物資產業鏈可能產生的風險，吳釗燮表示，台灣可在全球關鍵物資產業鏈的重整中扮演重要角色，提供各國關鍵原物料及生產技術。

外交部發布新聞稿，表示吳釗燮昨晚參加布魯塞爾論壇線上研討會，主題為「後疫情秩序：探討對中國策略」（The Post Pandemic Order: Navigating Approaches to China），與談人包括美國聯邦參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）、美國聯邦參議員昆斯（Chris Coons）及歐洲議會議員包瑞翰（Reinhard Bütikofer）。

外交部表示，吳釗燮在會中分享台灣對抗中國大陸威脅的經驗、在全球關鍵物資產業鏈重組可扮演的角色及協助國際社會因應全球性挑戰的努力。吳釗燮表示，當前民主制度與專制政權間不僅是不同模式的競爭，更關乎價值觀與生活方式的選擇。

吳釗燮表示，中國大陸近年來在區域頻頻生事，從與印度的邊境危機、南海島礁軍事化到近期全國人大強行通過香港「國安法」，在在使區域各國備感威脅。台灣長年面對中國在軍事及外交上的壓迫，疫情期間尤甚。身處對抗中國的前線，台灣將持續堅守民主，帶給各國希望。

外交部表示，德國馬歇爾基金會總部設於美國華府，並在柏林、巴黎、布魯塞爾、華沙等多個歐洲首都設置辦事處，成立宗旨為促進北美及歐洲對跨大西洋及全球議題的瞭解及合作，「布魯塞爾論壇」是基金會年度大型會議，議題涵蓋當前重大議題，為美、歐高層政要及意見領袖交流意見的重要平台。

外交部長吳釗燮昨天參加德國馬歇爾基金會舉辦的布魯塞爾論壇線上研討會，與會者包括美國聯邦參議員布蕾波恩（右下）、美國聯邦參議員昆斯（右上）及歐洲議會議員包瑞翰（左下）。圖/外交部提供
外交部長吳釗燮昨天參加德國馬歇爾基金會舉辦的布魯塞爾論壇線上研討會，與會者包括美國聯邦參議員布蕾波恩（右下）、美國聯邦參議員昆斯（右上）及歐洲議會議員包瑞翰（左下）。圖/外交部提供

吳釗燮 外交部 布魯塞爾

延伸閱讀

吳釗燮訪銅鑼灣書店 拜會林榮基挺香港

前中國軍官稱「解放軍根本沒能力攻台」直言：就算登島，多數人會選擇放下武器

吳釗燮稱中共恐對台動武 藍批扯振興經濟後腿

【重磅快評】中共對台動武？吳釗燮的謊言、真言與預言

相關新聞

影／新黨發起罷免 陳柏惟：中共同路人給我的勳章

新黨青年軍王炳忠、蘇恆、林明正今天在台北發起罷免基進黨立委陳柏惟行動。陳柏惟在台中出席活動時笑說，「這些被共產黨豢養、自...

文化部「高朋滿座」驚見斷頭照 網友喊：還我鄭部長

文化部5日PO出一張「高朋滿座」的照片，鼓勵民眾參加藝文活動，但在觀眾席上全是文化部長李永得的P圖照，讓網友留言很反感，仔細一看，還有沒P好的「斷頭部長」圖，令網友紛喊：「還我鄭部長」，不少人覺得「熟悉的美感又回來了」。

謝淑薇喊吳怡農代理高雄市長 本尊親回：可以一起打球嗎？

高雄市長韓國瑜遭罷免後，後續代理人選受矚，台灣網球一姐謝淑薇在臉書上點名，若代理市長是吳怡農，考慮搬回高雄，並引來民進黨...

日擬更名釣魚台…民團遞抗議書 藍籲蔡硬起來

日本沖繩縣石垣市議會提案，擬把釣魚台行政區地址更名為「登野城尖閣」，掀起台日更名大戰。釣魚台教育協會、中華保釣協會等民間...

防疫五月天回來了！ 指揮中心「全民周三檔」14點首播

指揮中心每日例行記者會在6月7日進入尾聲，將改為每週三舉辦一次的「週會」模式，今天下午兩時就是指揮中心記者會改為「全民週...

吳釗燮：全球關鍵物資產業鏈重整 台灣可扮演重要角色

外交部表示，外交部長吳釗燮昨天晚上以視訊方式參與華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）舉辦的「布魯塞爾論壇」（Bruss...

她PO韓冰、韓國瑜合照 透露韓下ㄧ步竟是「去廟裡！」

高雄市長韓國瑜遭罷免，明天是最後上班日，他對支持者發出動員令說，6月11日是市府團隊上班最後一天，想與市民朋友好好道別，...

影／白皮書11議題獲解 美國商會：籲政府提高溝通層級

台北市美國商會今天召開記者會表示，《2019台灣白皮書》提出的82項議題有11項獲得解決，追平2年前寫下的史上最佳紀錄。

影／朱立倫：國民黨要盡快撕掉親中賣台標籤

高雄市議長許崑源6日在自家住處墜樓身亡引發各界震驚，新北市前市長朱立倫今天抵達靈堂上香弔唁。朱立倫被問到國民黨對於高雄市...

影／新黨提罷免陳柏惟 王炳忠批陳「孔鏘」

新黨青年軍王炳忠、蘇恆、林明正上午舉行記者會，號召罷免台灣基進立委陳柏惟，喊出「全民開罷，Let's fire 3Q」的...

蔡英文吃蚵仔煎遭聯想「罷柯」？ 黃珊珊：蚵仔煎何辜

啟動「防疫新生活運動」，基隆市長林右昌昨天邀請蔡英文總統走訪基隆廟口品嘗夜市美食，蔡總統品嘗廟口炭烤蚵仔煎，有人開玩笑聯...

罷韓後恐掀報復式罷免 徐國勇：罷免若由政黨發起很難成功

高雄市長韓國瑜罷免案通過後，傳出將有一波報復式罷免行動；內政部長徐國勇今天表示，罷免若是由政黨發起，很難成功，若不是由公...

熱門新聞

韓國瑜遭罷免不提訴訟 謝龍介爆原因

報復性罷免會成功？李柏毅：黃捷「情況真的很危險」

罷免時力黃捷 高雄鳳山公民設第二連署站拚逾3萬連署

國防部：偵獲共軍蘇愷戰機侵我西南空域 戰機驅離

解職在即 阿扁讚韓國瑜：改變了也進步了

終結罷韓之亂？韓國瑜下午擬宣布不提罷免無效之訴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。