她PO韓冰、韓國瑜合照 透露韓下ㄧ步竟是「去廟裡！」

高雄市長韓國瑜遭罷免，明天是最後上班日，他對支持者發出動員令說，6月11日是市府團隊上班最後一天，想與市民朋友好好道別，要支持者當天著白色上衣，全程戴口罩盡量靜默，以感謝取代仇恨團結守望高雄。前國民黨籍立委柯志恩則在臉書PO文指出，問了韓國瑜下一步要去哪，韓國瑜說「去廟裡！」

韓國瑜昨晚在臉書寫下「6月11日15:30，我們鳳山行政中心草地見！」韓的動員令似有與民進黨蔡主席的罷韓動員令別苗頭意味，也要展現他在高雄的民意聲量。另一方面，他要支持者穿白衣，象徵著「還我清白」，韓曾控訴黑韓產業鏈不斷中傷、抹黑，他與家人一路被黑到底，甚至含冤下台，希望支持者還他清白。

柯志恩昨晚則在臉書發文指出，在電話裡問了韓市長，「下一步要去哪裡呀？」韓國瑜回說「去廟裡啊！」

柯志恩表示，韓國瑜宣布不提罷免無效訴訟，10日參與高雄公開行程後，大概只能在許議長的告別式中看到他了，好奇媒體沒有韓國瑜這個「提款機」後，電視台的收視率會如何？高雄市議會沒有SNG車在外守候，還有沒有人注意議會的動向？沒有韓國瑜的台灣政治圈，除了無根據的揣測外，是否可以好好的檢視執政黨的施政成效到底如何？

這則貼文12小時獲得網友上萬個讚，紛紛留言「恭喜市長卸下了3300億的債務 離開那個天天被抹黑、扭曲、造謠、霸凌的寳座，從此可以開心過生活，希望下次看到他時是白白胖胖的」、「應該來一趟全省宮廟拜拜還願之旅..也同時謝謝大家的支持與愛護」、「國民黨沒有為韓市長辯護，終於失去南部的江山」、「我們的心中永遠都是讓人敬佩的好市長，謝謝您及市府團隊努力的付出」。