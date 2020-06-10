影／白皮書11議題獲解 美國商會：籲政府提高溝通層級
台北市美國商會今天召開記者會表示，《2019台灣白皮書》提出的82項議題有11項獲得解決，追平2年前寫下的史上最佳紀錄。
台北市美國商會會長金奇偉表示，台灣近期最重大的成就是成功防止新冠肺炎疫情擴散，台灣現在可運用此成功經驗，展現其完善的經商及投資環境。金奇偉指出，《台灣白皮書》提供台灣與全球強化經濟及貿易關係之絕佳指引，未來希望台灣政府能有行政院副院長層級的官員來作為溝通窗口，讓更多白皮書建議的策略能有機會執行。
台北市美國商會執行長傅維廉感謝台灣政府願意再次協助解決白皮書議題。傅維廉指出，商會下的各產業委員會過去一年持續與政府資深官員交換意見，商會對政府願意傾聽、理解會員關切議題，並積極與商會合作促使台灣經濟更為開放，創新與繁榮，甚為感激。
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