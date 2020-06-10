影／白皮書11議題獲解 美國商會：籲政府提高溝通層級

台北市美國商會今天召開記者會表示，《2019台灣白皮書》提出的82項議題有11項獲得解決，追平2年前寫下的史上最佳紀錄。

台北市美國商會會長金奇偉表示，台灣近期最重大的成就是成功防止新冠肺炎疫情擴散，台灣現在可運用此成功經驗，展現其完善的經商及投資環境。金奇偉指出，《台灣白皮書》提供台灣與全球強化經濟及貿易關係之絕佳指引，未來希望台灣政府能有行政院副院長層級的官員來作為溝通窗口，讓更多白皮書建議的策略能有機會執行。