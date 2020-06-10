影／朱立倫：國民黨要盡快撕掉親中賣台標籤

高雄市議長許崑源6日在自家住處墜樓身亡引發各界震驚，新北市前市長朱立倫今天抵達靈堂上香弔唁。朱立倫被問到國民黨對於高雄市長補選的態度，強調一句話，「國民黨絕不怯戰」。他說現階段的國民黨幾乎處在「最低點」狀態，從年初到現在最重要看到國民黨盡快定出改革方向、盡快撕掉「親中賣台」標籤，拉近年輕人的距離。

對於高雄市長補選看法，朱立倫說，這次罷韓投票將近94萬票，但他必須說包括對李四川、葉匡時等副市長，及所有辛苦高雄市政團隊而言是很殘酷的結果。過去一年半大家看到團隊的辛苦專業與努力，高雄的改變。接下來希望大家心平氣和地回到沒有政治考量，回到純粹為高雄市的未來發展投下那「補選」神聖的一票。 新北市前市長朱立倫（前左）今天南下高雄抵達高雄市議長許崑源靈堂上香弔唁。朱立倫被問到國民黨對於高雄市長補選的態度，強調一句話，「國民黨絕不怯戰」。記者劉學聖／攝影 新北市前市長朱立倫（右二）今天南下高雄抵達高雄市議長許崑源靈堂上香弔唁。朱立倫被問到國民黨對於高雄市長補選的態度，強調一句話，「國民黨絕不怯戰」。記者劉學聖／攝影