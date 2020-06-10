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影／朱立倫：國民黨要盡快撕掉親中賣台標籤

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
新北市前市長朱立倫今天南下高雄抵達高雄市議長許崑源靈堂上香弔唁。朱立倫被問到國民黨對於高雄市長補選的態度，強調一句話，「國民黨絕不怯戰」。記者劉學聖／攝影
新北市前市長朱立倫今天南下高雄抵達高雄市議長許崑源靈堂上香弔唁。朱立倫被問到國民黨對於高雄市長補選的態度，強調一句話，「國民黨絕不怯戰」。記者劉學聖／攝影

高雄市議長許崑源6日在自家住處墜樓身亡引發各界震驚，新北市前市長朱立倫今天抵達靈堂上香弔唁。朱立倫被問到國民黨對於高雄市長補選的態度，強調一句話，「國民黨絕不怯戰」。他說現階段的國民黨幾乎處在「最低點」狀態，從年初到現在最重要看到國民黨盡快定出改革方向、盡快撕掉「親中賣台」標籤，拉近年輕人的距離。

對於高雄市長補選看法，朱立倫說，這次罷韓投票將近94萬票，但他必須說包括對李四川、葉匡時等副市長，及所有辛苦高雄市政團隊而言是很殘酷的結果。過去一年半大家看到團隊的辛苦專業與努力，高雄的改變。接下來希望大家心平氣和地回到沒有政治考量，回到純粹為高雄市的未來發展投下那「補選」神聖的一票。

新北市前市長朱立倫（前左）今天南下高雄抵達高雄市議長許崑源靈堂上香弔唁。朱立倫被問到國民黨對於高雄市長補選的態度，強調一句話，「國民黨絕不怯戰」。記者劉學聖／攝影
新北市前市長朱立倫（前左）今天南下高雄抵達高雄市議長許崑源靈堂上香弔唁。朱立倫被問到國民黨對於高雄市長補選的態度，強調一句話，「國民黨絕不怯戰」。記者劉學聖／攝影
新北市前市長朱立倫（右二）今天南下高雄抵達高雄市議長許崑源靈堂上香弔唁。朱立倫被問到國民黨對於高雄市長補選的態度，強調一句話，「國民黨絕不怯戰」。記者劉學聖／攝影
新北市前市長朱立倫（右二）今天南下高雄抵達高雄市議長許崑源靈堂上香弔唁。朱立倫被問到國民黨對於高雄市長補選的態度，強調一句話，「國民黨絕不怯戰」。記者劉學聖／攝影

高雄市 國民黨 朱立倫

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