影／新黨發起罷免 陳柏惟：中共同路人給我的勳章

新黨青年軍王炳忠、蘇恆、林明正今天在台北發起罷免基進黨立委陳柏惟行動。陳柏惟在台中出席活動時笑說，「這些被共產黨豢養、自以為中國人為榮的人要罷免我，是我的勳章！」

被媒體詢問「新黨要罷免」這個問題時，陳柏惟說，我最近關心精神醫學、流浪動物、健保資源，這三個領域都沒有新黨，最近不是很關心他們的動態。

藍營罷韓成功，陳柏惟被點名是下一個焦點。他說，罷免要有領銜人，「沒有這樣的角色，坦白說，不需要花太多時間討論這個議題」，罷免要出人、出錢、花時間、曬太陽，沒有領銜人這個風聲沒辦法捲起。

被點名是要罷免的民代第一人，陳柏惟笑說，昨天他看5個政論節目，每個節目說的第一名都不一樣，我也不知道要信哪一個，既然是風聲，不需要花時間討論。

陳柏惟說，有些小黨過去自稱「中共同路人」，現在要做罷免人領銜人，國民黨應不樂見。這些被共產黨豢養，自以中國人為榮的人（要罷免我）是我的勳章，會繼續站在台灣人立場，和立委角色做好自己的事。