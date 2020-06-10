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罷韓後恐掀報復式罷免 徐國勇：罷免若由政黨發起很難成功

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
內政部長徐國勇(右)今天表示，罷免若由政黨發起，很難成功。圖/Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供
內政部長徐國勇(右)今天表示，罷免若由政黨發起，很難成功。圖/Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供

高雄市長韓國瑜罷免案通過後，傳出將有一波報復式罷免行動；內政部長徐國勇今天表示，罷免若是由政黨發起，很難成功，若不是由公民運動發起很難成功，報復式罷免以台灣民主的發展程度來說，成功的可能性不高。

韓國瑜罷免案通過後，傳出有一波報復性罷免行動，包括民進黨立委劉世芳、台灣基進立委陳柏惟、時代力量議員黃捷、桃園市議員王浩宇、台北市議員梁文傑等5人都被傳是鎖定對象。

徐國勇今天接受廣播節目專訪時表示，他是學法律的，從事政治這麼久，認為罷免如果是由政黨發動很難成功，因為大家會覺得那是報復性、情緒性的，過去的罷免運動幾乎都是公民運動起來的，例如前立委黃國昌、蔡正元的罷免，還有過去反核四的罷免案，幾乎都是公民運動，報復式的罷免以台灣的民主發展程度來說，很難成功。

而韓國瑜支持者號召周六上凱道討公道，徐國勇說，只要是依法申請的活動都會保障他們的遊行集會權利，而當天同時有反送中運動的紀念活動，因為兩者主題不同，基本上會把雙方隔開，不然因為主題不同，有什麼狀況都不好，依照目前規劃，徐國勇說他有把握能讓雙方都表達訴求，完成集會遊行的權利。

韓國瑜在臉書上說不會提出訴訟，徐國勇說「基本上我們要相信他」，的確有人在臉書上列舉韓國瑜過去說過的話但後來不承認，但站在政治的立場他會相信韓國瑜；至於傳出行政院副院長陳其邁可能又擔任代理市長又參加補選，徐國勇說，陳其邁若代理又參選，在法律上沒有問題，補選時辭高雄市選委會主委就好，很多人都認為陳其邁可以先代理再選。

被問到罷免案後的治安狀況，徐國勇說，根據各地警察局的回報，沒有出現治安動盪的情況，他罷免案後兩天都有到高雄慰勉警察的辛苦，也看了治安，都很平穩。

罷免 韓國瑜 徐國勇

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