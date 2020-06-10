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文化部「高朋滿座」驚見斷頭照 網友喊：還我鄭部長

聯合新聞網 / 綜合報導
文化部的「高朋滿座」照，讓不少網友揪出內含「斷頭照」。擷自文化部臉書
文化部的「高朋滿座」照，讓不少網友揪出內含「斷頭照」。擷自文化部臉書

文化部5日PO出一張「高朋滿座」的照片，鼓勵民眾參加藝文活動，但在觀眾席上全是文化部長李永得的P圖照，讓網友留言很反感，仔細一看，還有沒P好的「斷頭部長」圖，令網友紛喊：「還我鄭部長」，不少人覺得「熟悉的美感又回來了」。

國內疫情解封，文化部帶頭呼籲國人多多參與各地的藝文活動，一起支持台灣的文化產業。未料，配圖上的觀眾席全部坐滿了新任文化部長李永得，在這篇「防疫顧好，藝文起跑」的文章下，還TAG「永得說什麼」及「高朋滿座」，讓不少網友反感，認為文化部似有「拍馬屁」之嫌；有眼尖的網友將圖放大後，赫然發現觀眾席上還坐了不少「斷頭部長」，疑似P圖未檢查結果所致。

有網友將圖放大，驚見文化部長李永得的頭部似乎沒P好。擷自文化部臉書留言
有網友將圖放大，驚見文化部長李永得的頭部似乎沒P好。擷自文化部臉書留言

不少網友見圖後，紛紛感慨，怎麼才剛換了文化部長，昔日熟悉的美感又回來了？在照片底下留言：「還我鄭部長」。認為昔日前部長鄭麗君任內，就不會出現這樣的烏龍照，還有網友酸，似乎看到了日本漫畫《火影忍者》內的「木葉忍者村」。

對於P圖沒P好變「斷頭部長」，網友還打趣說：「還以為是電影『返校』的宣傳照」，還有人比較公家機關推出的臉書宣傳照，認為海巡署的宣傳還勝過文化部。「文化部的圖居然是各部會最沒梗的；沒梗也就罷了，美感還是最糟的，真的很諷刺！」

文化部在6日並於貼文下方「加碼」，在留言區貼出一張李永得在解封倒數第二天，「聞花妹跟著永得部長來兩廳院聽音樂會」的背影照，對於網友留言的意見，文化部也回應表示，「謝謝大家的寶貴意見，此則貼文原是希望表達6月7日藝文場館正式解封，鼓勵大家持續支持藝文產業。對於所有的建議，文化部及聞花妹虛心接受，並將持續檢討改進，也請大家繼續支持臺灣藝文產業。」

李永得 文化部 鄭麗君

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