【即時短評】國民黨醒醒 扎根高雄 別再期待天降神兵

2018年韓國瑜可說是天降神兵，讓國民黨在高雄從找不到人選市長到成功重新插旗。但在韓國瑜遭罷免後，國民黨又再次陷入無人上陣參選的困境，只好從江啟臣、朱立倫到非國民黨籍的高知名度高雄人，都納入考慮。但與其期待再次天降神兵，不如勇敢面對這三個月的垃圾時間，從扎根高雄做起。

不管是江啟臣還是朱立倫臨時遷戶籍南下參選，這種期待天降神兵的作法，在韓國瑜定調不會提罷免無效訴訟之後，已經確定無法用時間換取空間；更何況，不管是江啟臣、朱立倫，都不會是替國民黨守住高雄的神兵，就算參選，恐怕也同樣會遭到心不在高雄的質疑，尤其在韓國瑜之後，就更難說服高雄人。

此外，碰到一個沒把黨中央放在眼裡的韓國瑜，以及一群最會拿黨中央出氣的韓粉，讓國民黨不敢即早針對高雄市長補選作布局，深怕被扣上扯韓國瑜後腿的帽子，才會落到臨時抓瞎。但需要用人時才又發現，口袋中的名單，多是素人、菜鳥立委或既得利益者不想淌渾水，又或是格局未到、準備不足的地方型政治人物，連拿來陪榜的價值都找不到。

這也凸顯一個問題，國民黨在黃俊英被誣指走路工敗選後，在高雄就一直沒有培養出參選市長的接班人選，不論是2010長期依賴黃復興的黃昭順，還是2014從綠營帶槍投靠的楊秋興，加上連二屆立委選舉在高雄全軍覆沒，拱手讓民進黨鯨吞高雄。就算曾任高雄市長的吳敦義當黨主席，2018也只能提名臨時南飄的韓國瑜。

韓國瑜曾說，「民進黨又不是高雄人的爸爸 」，但長期被高雄人視為眼睛長在北邊天龍國的國民黨，偏偏一直不去經營下港人的氣口，不去當高雄人的長工。如果國民黨希望有天能贏回高雄，現在能思考的就只有扎根，把眼光放遠，才是面對必敗高市長補選的最大收穫。