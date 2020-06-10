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日擬更名釣魚台…民團遞抗議書 藍籲蔡硬起來

聯合報 / 記者鄭媁戴永華黃寅余采瀅劉宛琳／連線報導
保釣團體及全國漁會等代表昨赴日本台灣交流協會，抗議日本石垣市擬將釣魚台列嶼更名為「登野城尖閣」。記者侯永全／攝影
保釣團體及全國漁會等代表昨赴日本台灣交流協會，抗議日本石垣市擬將釣魚台列嶼更名為「登野城尖閣」。記者侯永全／攝影

日本沖繩縣石垣市議會提案，擬把釣魚台行政區地址更名為「登野城尖閣」，掀起台日更名大戰。釣魚台教育協會、中華保釣協會等民間團體昨赴日本台灣交流協會抗議；我外交部重申，我國擁有釣魚台列嶼主權的事實，不因任何國家將其改名有任何改變。

國民黨昨發五點聲明，強調釣魚台主權屬於中華民國，並要求蔡總統和民進黨政府不可再軟弱，務必採一切必要方式，維護中華民國在釣魚台列嶼的主權和漁權，以及台灣漁民人身安全，否則愧對國人。

行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃昨在台中被問到此事，蘇揆說，釣魚台是我們的國土，保護守衛我們都盡責盡力。我駐日代表謝長廷昨在臉書表示，雖然這個是屬於地方政府市議會的動作，但也希望不要因為地方事務影響台日的友好，他還對駐日台媒表示，他會留任，駐日代表處是台日友好的橋梁，他要把台日推動到不可逆的友好關係。

游錫堃表示，日本單方面改名會造成衝擊，日本若改，宜蘭是否也要改名，有關釣魚台的問題目前有爭議，應該擱置爭議、共同開發。

保釣民間團體昨天赴交協遞交抗議書，不過交協方面並未出面回應。宜蘭縣蘇澳區漁會常務監事林月英表示，釣魚台是漁民的傳統作業海域，日本改名居心叵測，傷害蘇澳鎮與石垣市作為姐妹市的情誼。

釣魚台屬於宜蘭縣行政轄區，國民黨縣議員蔡文益說，日本人憑什麼更改我領土地址，如果不強烈表達抗議，以後在國際間釣魚台就被視為日本領土，讓人予取予求；所以他在議會提案改名，把釣魚台改為「頭城釣魚台」藉以反制，同時由縣長帶隊登島去掛門牌。

對於游的說法，蔡文益表示難以苟同，「我們的土地被改名，能不出聲嗎？」建議宜蘭出身的游錫堃帶頭前往釣魚台登島，宣示主權。

蘇澳區漁會總幹事陳春生也主張要表達強烈抗議，但是否要出海宣示主權，尊重縣府及議會決定。

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