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最佳救火次長！高雄代理市長可能是他

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最佳救火次長！高雄代理市長可能是他

聯合報 / 記者王慧瑛楊濡嘉蔡孟妤／高雄即時報導
交通部政務次長王國材思路清晰、做事有條不紊，頗受長官倚重，派任代理高雄市長呼聲高。圖／本報資料照片
交通部政務次長王國材思路清晰、做事有條不紊，頗受長官倚重，派任代理高雄市長呼聲高。圖／本報資料照片

高雄市長韓國瑜即將因罷免案通過解職，行政院預計周五前發布代理市長人選，究竟代理市長是誰？據知情人士表示，最可能出線的人選就是交通部政務次長王國材，王曾任高雄市交通局長、一卡通公司董事長等，個性溫和、中性，地方藍綠人士對他評價不錯。

一名綠營人士說，王政治性低，熟悉高雄又以專業見長，成為派系最佳公約數，也是他脫穎而出原因，條件可以服眾。記者9日晚間聯繫王國材，他沒接手機，無法得知他的回應。

61歲王國材是台南人，交通大學交通運輸研究所博士，曾任鼎漢顧問公司總經理、董事長。王國材在民國96年2月至102年2月擔任高雄市政府交通局長，服務長達7年，對高雄重大交通建設很熟悉。

他擔任一卡通公司董事長任內，發揮交通專業，整合全國公共運輸、超商電子票證系統等，留下不錯成果。

他105年5月就任交通部長次長，也一度是圓山大飯店、台灣港務公司、中華郵政公司代理董事長等，資歷豐富。2018年12月，時任交通部長的吳宏謀請辭，王國材一度代理交通部長，直至林佳龍上任為止。

交通部長林佳龍上任不久，發生華航機師罷工事件，經歷三任部長的次長王國材，挑起重擔上前線拆彈、救火、溝通。

王個性溫和、身段柔軟，且為人誠懇，深受長官倚重、信賴。苦幹實幹性格，被定位成「救火次長」，是各種位缺的萬用代理人，曾被立委笑虧是「最佳工具人」。

王國材 一卡通 高雄市

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