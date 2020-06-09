柯文哲評罷韓後「一黨專政」 林鶴明反擊前老闆

台北市長柯文哲評論罷韓之後的台灣政局，指台灣現在不只一黨獨大，已經到了一黨專政的程度。曾任柯市府發言人、現任民進黨副秘書長林鶴明在臉書反擊，反批柯這樣的發言，等於否定許多台北年輕朋友搭車回家鄉投票的民主行為，甚至等於把這些年輕朋友自主回鄉投票當做是被政黨操縱的行為，對這些高雄的年輕選民非常不公平。

林鶴明說，「柯市長可以自由的說他想講的話，而且可以自由的組黨，更可以自由提名不分區立委候選人，最後政府還會撥款選舉補助款給各個政黨。在台北市議會、在立法院，所有執政的人都必須面對在野黨的監督和質詢，這樣的民主制度叫做一黨專政？」

林鶴明說，柯是很多人喜歡收看的政治人物，因為講話直白又有許多梗，但是每每這種隨便指控人家的說法，除了滿足情緒以外，難道就合理嗎？「你可以說民進黨哪裡做不好，做不對，但隨便扣人家帽子，這不是柯市長最討厭的行為嗎？」

林鶴明說，若以罷免案來說，當年柯如此「堅定支持」罷免蔡正元，現在卻說先進國家很少用罷免，難道蔡正元不如韓國瑜嗎？不知道柯心中的先進國家是哪一個國家？美國加州也有罷免州長的前例，還是美國不夠先進呢？