朱、江空降高市補選？游淑慧：別輸了罷免又輸了形象

高雄市長韓國瑜被罷免，國民黨內部改革聲浪再起，國民黨籍台北市議員游淑慧表示，輸沒關係，但別自亂陣腳，並提出「三不一要」，要國民黨站穩腳步，「 別輸了罷免，又輸了形象與認同。」

游淑慧今在臉書PO文，面對罷免結果，游淑慧認為不要再用法律訴訟拖延，國民黨應該尊重罷免結果，別只為換取遷戶籍時間，讓韓市長、國民黨再受傷害。

外傳國民黨將派黨主席江啟臣，或是前新北市長朱立倫、前總統馬英九南征高雄市長補選，游淑慧認為，不要空降選將，國民黨必須要省思，為何永遠無法在高雄找到好的人、對的人？不斷空降多少天兵神將到高雄，反而失去在高雄培育在地人才的決心。

游淑慧也提到，不要讓民進黨趁亂打劫，更不要讓黨內人士趁亂內鬥。她表示，主張江啟臣南下補選，只會讓國民黨失去一席立委席次，不但會背棄台中選民，高雄選民也不會埋單，這叫自毀式戰略。

若主張讓朱立倫南下補選，游淑慧表示，此舉就是逼韓國瑜和朱立倫背負罵名，不僅要提起無正當性的法律戰，只為爭取時間在投票日前四個月遷戶籍。不僅犧牲韓、朱，也犧牲高雄市民的市政和權益，讓大家背負滿身罵名，輸了補選也輸了態度。

游淑慧認為，國民黨必須靠「基層服務」、「在地連結」和「時間」，而不是靠法律訴訟、找空降「最強A咖參選。用法律戰來對抗高雄市民投票結果，已經是對市民一種挑釁與傷害 。

游淑慧坦言，其實2020補選這一場仗，國民黨不一定得參選，「就讓民進黨唱獨角戲又如何？」，未來還有2022、 2024、2026，國民黨該思考和超前部署的戰場還很多，不會因為一場補選，就缺席高雄的未來。