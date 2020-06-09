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優秀海外台僑被中文考試刷掉 蔡英文盼制度有更多彈性

聯合報 / 記者林敬殷丘采薇陳熙文／台北即時報導
蔡英文總統。本報系資料照片
蔡英文總統。本報系資料照片

蔡英文總統近日分批與民進黨立委茶敘，在今天第二梯次茶敘中，聚焦司法改革及接下來立法院臨時會將處理的考試院、監察院人事同意權。蔡總統提到，希望立委支持「國民法官制度」，讓司法改革更往前進，未來這個制度不會只有法官自己判，非陪審制，也非參審制。

蔡總統也提到，接下來考試院及監察院都面臨改革，我國考試制度必須改革，希望有利於培養年輕公務員，但我國考試制度以中文為主，導致優秀海外台僑因此被制度刷掉，盼未來有更多彈性。

蔡總統舉了國家安全會議諮詢委員蕭美琴為例說，蕭美琴跟美國的溝通非常暢通，至少美國人會想跟蕭美琴講話，因為蕭美琴很懂美國；如果以後有像她一樣在國外成長的年輕人想考外交官，以現行制度來說是沒辦法，希望未來考試制度改革能有一些彈性，對公務人員養成是好的；另外，像是法律人才的養成，也應該到社會裡歷練，不要只活在象牙塔裡。

民進黨立院黨團預計這個月中下旬提案召開臨時會，處理考試院、監察院人事同意權案，以及國民參與刑事審判法草案等案，因此蔡總統就這些議題與立委交換意見。

據立委表示，蔡總統足足花了40分鐘向立委說明國民法官制度，她也提到，這個制度是由6位國民法官加上3位專業法官來審判案件，而且這樣的制度也有例子可循、與台灣法律體系比較接近，且在先前的司改國是會議中，與會者對於國民法官制度表達正面態度，因此，蔡總統拜託與會立委支持國民法官制度。

國民法官 蕭美琴 司法改革

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