釣魚台遭日更名 國民黨劍指蔡英文：不可再軟弱

日本沖繩縣石垣市議會今提案「尖閣諸島」（即釣魚台列嶼）的行政區名，從「登野城」改為「石垣市登野城尖閣」，引發宜蘭縣議會不滿。國民黨發出五點聲明強調，釣魚台主權屬於中華民國，日本中央和地方政府任何的作為都無法改變這樣的事實。

國民黨批評，民進黨執政後，無視日本公務船一再非法干擾驅趕我方漁民，又無法強硬維護主權與漁權，是可忍孰不可忍。國民黨嚴肅要求蔡英文總統和民進黨政府不可再軟弱，務必採取一切必要方式，維護中華民國在釣魚台列嶼的主權和漁權，以及台灣漁民人身安全，否則愧對國人。

國民黨針對日本石垣市改名釣魚台列嶼為「登野城尖閣」聲明如下：