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釣魚台遭日更名 國民黨劍指蔡英文：不可再軟弱
日本沖繩縣石垣市議會今提案「尖閣諸島」（即釣魚台列嶼）的行政區名，從「登野城」改為「石垣市登野城尖閣」，引發宜蘭縣議會不滿。國民黨發出五點聲明強調，釣魚台主權屬於中華民國，日本中央和地方政府任何的作為都無法改變這樣的事實。
國民黨批評，民進黨執政後，無視日本公務船一再非法干擾驅趕我方漁民，又無法強硬維護主權與漁權，是可忍孰不可忍。國民黨嚴肅要求蔡英文總統和民進黨政府不可再軟弱，務必採取一切必要方式，維護中華民國在釣魚台列嶼的主權和漁權，以及台灣漁民人身安全，否則愧對國人。
國民黨針對日本石垣市改名釣魚台列嶼為「登野城尖閣」聲明如下：
一，釣魚台主權屬於中華民國，無論是從歷史文獻，還是從地理及法理觀之，殆無疑義。日本中央和地方政府任何的作為都無法改變這樣的事實！
二，1972年美國片面將琉球群島及釣魚台列嶼的「行政權」移交日本，風波至今未平。日本自始無權主張擁有釣魚台列嶼主權。
三，馬英九總統執政時期，中華民國政府曾對釣魚台列嶼主權提出嚴正且詳盡的中英文聲明，且在當時簽訂的《台日漁業協議》中，堅持中華民國主權，確保了馬政府時期台灣漁民在釣魚台周邊捕魚的權益。
四，國民黨始終支持海內外各界就釣魚台列嶼歸屬我國及和平處理爭議之主張。
五，民進黨再度成為中華民國執政黨後，無視日本公務船一再非法干擾驅趕我方漁民，又無法強硬維護主權與漁權，是可忍孰不可忍。本黨嚴肅要求蔡英文總統和民進黨政府不可再軟弱，務必採取一切必要方式，維護中華民國在釣魚台列嶼的主權和漁權，以及台灣漁民人身安全，否則愧對國人！
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