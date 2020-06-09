快訊

平交道事故暴增！他5年撞死3人狂做惡夢 妻勸別幹了

巨人「微陽性」之亂：壓力爆棚下 箭在弦上的日職開幕賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

釣魚台遭日更名 國民黨劍指蔡英文：不可再軟弱

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
日本媒體報導，日本沖繩縣石垣市擬將釣魚台改名為「登野城尖閣」。圖為日本自衛隊偵察機2011年飛過釣魚台上空。 美聯社資料照
日本媒體報導，日本沖繩縣石垣市擬將釣魚台改名為「登野城尖閣」。圖為日本自衛隊偵察機2011年飛過釣魚台上空。 美聯社資料照

日本沖繩縣石垣市議會今提案「尖閣諸島」（即釣魚台列嶼）的行政區名，從「登野城」改為「石垣市登野城尖閣」，引發宜蘭縣議會不滿。國民黨發出五點聲明強調，釣魚台主權屬於中華民國，日本中央和地方政府任何的作為都無法改變這樣的事實。

國民黨批評，民進黨執政後，無視日本公務船一再非法干擾驅趕我方漁民，又無法強硬維護主權與漁權，是可忍孰不可忍。國民黨嚴肅要求蔡英文總統和民進黨政府不可再軟弱，務必採取一切必要方式，維護中華民國在釣魚台列嶼的主權和漁權，以及台灣漁民人身安全，否則愧對國人。

國民黨針對日本石垣市改名釣魚台列嶼為「登野城尖閣」聲明如下：

一，釣魚台主權屬於中華民國，無論是從歷史文獻，還是從地理及法理觀之，殆無疑義。日本中央和地方政府任何的作為都無法改變這樣的事實！

二，1972年美國片面將琉球群島及釣魚台列嶼的「行政權」移交日本，風波至今未平。日本自始無權主張擁有釣魚台列嶼主權。

三，馬英九總統執政時期，中華民國政府曾對釣魚台列嶼主權提出嚴正且詳盡的中英文聲明，且在當時簽訂的《台日漁業協議》中，堅持中華民國主權，確保了馬政府時期台灣漁民在釣魚台周邊捕魚的權益。

四，國民黨始終支持海內外各界就釣魚台列嶼歸屬我國及和平處理爭議之主張。

五，民進黨再度成為中華民國執政黨後，無視日本公務船一再非法干擾驅趕我方漁民，又無法強硬維護主權與漁權，是可忍孰不可忍。本黨嚴肅要求蔡英文總統和民進黨政府不可再軟弱，務必採取一切必要方式，維護中華民國在釣魚台列嶼的主權和漁權，以及台灣漁民人身安全，否則愧對國人！

釣魚台 日本 中華民國

延伸閱讀

蔡英文基隆廟口吃美食 推全國多買多走多看多消費

影／「有罷韓國家隊嗎？」 蔡總統基隆廟口被問轉身不回應

蔡英文基隆廟口吃蚵仔煎 振興觀光

影／疫情趨緩 蔡英文：歸功於學術界累積防疫能量

相關新聞

洪孟楷：政院應直接發2千元振興券給受安置未成年兒童

行政院振興三倍券七月中上路，國民黨立委洪孟楷傍晚在臉書建議，應參考對低收入戶照顧的做法，對全台育幼院或無父母收置社福機關...

選北市長鬆口？ 陳時中：投入選舉那是以後的事

疫情趨緩，衛福部長陳時中今天晚間接受鄭弘儀的電台訪問時，對於未來若民進黨需要他投入選舉，是否會投身政治，他一改過去「從未...

影／「有罷韓國家隊嗎？」 蔡總統基隆廟口被問轉身不回應

蔡英文總統今天下午5點到基隆廟口夜市品嘗小吃，並到全家福元宵名店買元宵，她致詞後被媒體詢問，「有罷韓國家隊嗎？」，蔡總統...

影／韓粉替天行道 王世堅六字箴言贈韓：提得起 放得下

高雄市長韓國瑜遭罷免成功，但許多支持者為他抱不平，打算替韓國瑜「替天行道」，將在13日下午兩點半在凱達格蘭大道遊行抗議。...

拱韓國瑜選黨主席？謝龍介：愛之適足以害之

高雄市長韓國瑜遭罷免後，外界都在關注他未來的動向，許多韓粉希望韓國瑜明年能角逐國民黨主席。國民黨副秘書長謝龍介今天受訪時...

市長卸任後更上層樓？ 鄭文燦：人生劇本很難預先偷看

民進黨籍桃園市長鄭文燦已進入第二任任期，市政表現看好，也讓他2022卸任後規畫備受關注。鄭下午受訪時低調表示，人生劇本很...

釣魚台遭日更名 國民黨劍指蔡英文：不可再軟弱

日本沖繩縣石垣市議會今提案「尖閣諸島」（即釣魚台列嶼）的行政區名，從「登野城」改為「石垣市登野城尖閣」，引發宜蘭縣議會不...

女兒都被提及補選高市長 黃昭順、吳陳瓊秋都說不會

高雄市長韓國瑜今天表示尊重人民的選擇，不會提罷免訴訟。國民黨人士即要找適當人選參加市長補選，有人提到立委黃昭順的女兒陳菁...

釣魚台更名爭議 謝長廷：需透過外交途徑解決

日本沖繩石垣市議會提案，將釣魚台列嶼的行政區劃地址從「市登野城」改成「登野城尖閣」，引發爭議。我駐日大使謝長廷今在臉書表...

解職在即 阿扁讚韓國瑜：改變了也進步了

高雄市長韓國瑜解職在即，今天主持任內最後一次市政會議，他感性地說「來是偶然，離開是必然！」韓也宣布，尊重人民意志，不會提...

外交新人事令 總統府第三局長李南陽將駐斯洛伐克

總統府人事令今發布，總統府第三局局長李南陽，將派駐斯洛伐克。外交部稍早也證實人事令發布。

主委親送撤銷決定書給黃華 促轉會首次依促轉條例平反

戒嚴時期曾經坐過4次牢，刑期長逹23年的老政治犯黃華，被以倡導台灣獨立與提出「台灣建國時間表」，遭依「預備叛亂」罪嫌提起...

熱門新聞

93萬罷韓同意票扣掉陳其邁市長得票 趙少康：剩19萬票哪來？

韓遺憾罷韓國家隊不停抹黑 張雅琴譙：還好把你罷掉了

韓國瑜遭罷免不提訴訟 謝龍介爆原因

韓國瑜堅持崗位不放鬆 晚間提前流出「畢業照」

國防部：偵獲共軍蘇愷戰機侵我西南空域 戰機驅離

韓粉簇擁大喊「愛你」 韓國瑜拍畢業照：笑不出來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。