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女兒都被提及補選高市長 黃昭順、吳陳瓊秋都說不會

聯合報 / 記者楊濡嘉/高雄即時報導

高雄市長韓國瑜今天表示尊重人民的選擇，不會提罷免訴訟。國民黨人士即要找適當人選參加市長補選，有人提到立委黃昭順的女兒陳菁徽，黃昭順用生命保證，完全沒有這回事。高雄市議會國民黨議員多建議要找青壯、在地人士，不分區立委吳怡玎、市議員黃柏霖都被提及，吳的母親吳陳瓊秋直言「不可能」，黃柏霖說此時不宜談這些事。

當醫生的陳菁徽在高雄市多次立委選舉中被提及，但她都表明無從政意願。黃昭順今天早上請韓國瑜吃早餐，說是純聊天，沒有談選舉的事，但不久政界即傳出可能要勸陳菁徽參選補選的市長。「我用生命保證，完全沒有這回事！」黃昭順斬釘截鐵的說，這樣的傳言對她、對國民黨都不好，請大家讓她的女兒好好工作。

部分國民黨高雄市議員強調吳怡玎出身高雄在地政治世家，能力好，表現優秀，是可以期待的人選。不過，吳怡玎的母親、國民黨中常委吳陳瓊秋說「不可能」，因為吳長期在國外，當立委才短短幾個月，從政經驗、歷練都不夠，行政經驗也還不足，不適合參選補選的市長。

黃柏霖形象佳，也有政界人士提及。黃柏霖受訪時則說此時不宜多談這些問題，相信黨內會有一定機制推出合適的人選。

國民黨 黃柏霖 黃昭順

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