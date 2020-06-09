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釣魚台更名爭議 謝長廷：需透過外交途徑解決
日本沖繩石垣市議會提案，將釣魚台列嶼的行政區劃地址從「市登野城」改成「登野城尖閣」，引發爭議。我駐日大使謝長廷今在臉書表示，雖然這個是屬於地方政府市議會的動作，但也希望不要因為地方事務影響台日的友好。
謝長廷指出，雖然石垣市長中山義隆受訪時表示，尖閣島嶼本來就是登記為登野城，因為另一個地方也有登野城市，只是為了怕混淆，所以加上「尖閣」，並沒有其他意圖，但是我方一向主張台灣對釣魚台擁有主權，所以從上星期開始就向日方持續表達嚴正關切跟態度。
謝長廷說，關於釣魚台的主權，台灣、中國及日本都主張有主權，每當台灣就這件事向日本表達抗議或關注時，日方也都表達主權屬於日本，所以主權的主張都是各說各話，但為了保護漁民權益，我方歴年不斷跟日方在漁業協議架構下，協商各種作業方式，並爭取訂定執法線及範圍，但有部分確定，有部分未决，這是長期需要透過外交途徑解決的懸案。
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