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解職在即 阿扁讚韓國瑜：改變了也進步了
高雄市長韓國瑜解職在即，今天主持任內最後一次市政會議，他感性地說「來是偶然，離開是必然！」韓也宣布，尊重人民意志，不會提出任何訴訟。前總統陳水扁發文說，拉下台的韓國瑜改變了也進步了。
陳水扁說，韓國瑜今天在臉書宣布不提任何訴訟了，市長補選已成定局。如果陳其邁當選補選市長，依法視同一任，頂多再做4年市長到2026年，不得再連任。如果沒有補選，陳其邁反而可以代理到2022年並贏得市長選舉，再連任一次做到2030年。
外界好奇為何選在今天這時間點宣布，韓國瑜說，罷免通過緊接著發生議長墜樓，社會瀰漫一股不安氛圍，經幾天時間讓群眾情緒沉澱，認為是可以說明的時機了，便給外界一個回應，不希望衍生更多臆測。
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