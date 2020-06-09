罷韓後藍營怎自處？他提4理由籲國民黨「補選不推人」

高雄市長韓國瑜遭罷免，國民黨中央決定將例行中常會移師高雄，未來在高雄布局備受矚目。無黨籍桃園市議員牛煦庭今晚在臉書發文指罷韓成功象徵國民黨喪失本屆在高雄執政正當性，他提出4個理由、3個配套，建議國民黨「補選不推人」，可避免短時間連敗兩陣，不如「現在就開始準備2022」，好過讓「準備不足」再成敗仗理由。

牛煦庭曾擁國民黨籍，因2018議員選舉一役，不滿黨內初選機制對青年不公，改以無黨籍身份參選。他具政治大學外交系、倫敦政經學院國際政治經濟學碩士高學歷，今晚貼文拋出「補選不推人」構想，也說希望給外交系學長、國民黨主席江啟臣一些建議。

牛提出4項「補選不推人」理由，第一，代表具體的政治動作，會比起所有的口號和聲明都更有力道，他認為，既然要彰顯國民黨的歉疚與反省，那此時選擇「自我留校察看」，才是真正以行動證明「黨與候選人共同承擔」。

第二，「補選不推人」之外，更可以鼓勵民眾黨、時代力量等在野黨推人，鼓勵而非禮讓，國民黨沒有禮讓的資格和條件，但期待所有的在野黨提出市政藍圖，本來就是民主的精神：「鼓勵各黨在高雄競爭，才會讓高雄人感到光榮與被重視」。

其三，「補選不推人」是江啟臣主席任內，第一個「真正進到深水區」的政治決策，能夠頂住壓力，國民黨的「質變」與「改革」才會逐漸落實，這也才能讓江主席的任期內建立真正魄力、威望與正當性。

其四，「補選不推人」當然也避免國民黨在短時間連敗兩陣，從而造成逼宮與內部混亂問題。補選不推人，但從「現在就開始準備2022」，好過讓「準備不足」再次成為國民黨失敗的原因。

牛煦庭也具體提出「補選不推人」的3個配套，包括黨中央應明確交代高雄市黨部與 高雄市議會黨團任務，回歸在野黨模式，交由議會透過強力監督來守住韓國瑜路平、防汛的成績。

再來也避免補選不推人成為「不經營南部」的代名詞，國民黨要明確交代不分區立委或黨中央要員定期下鄉經營，可以進議會監軍、聯合開記者會、座談傾聽民意、舉辦活動栽培人才。透過黨中央的奧援，讓鎂光燈繼續留在南台灣，除了安定高雄藍軍焦慮的情緒，也不會讓傳統政治的觀點過度詮釋補選不推人的決定。

最後則是「不怕輸就不會輸」，牛認為，黨中央只要決定不推人，就一定可以和有意參選的同志談出好結果，「大不了，開放以無黨籍參選」。何況，目前看來，有沒有適合人選，都是大問題。