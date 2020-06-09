洪孟楷：政院應直接發2千元振興券給受安置未成年兒童

行政院振興三倍券七月中上路，國民黨立委洪孟楷傍晚在臉書建議，應參考對低收入戶照顧的做法，對全台育幼院或無父母收置社福機關未成年孩童，以直接給2千元三倍券方式，讓他們可以直接領取、直接使用、直接振興。

洪孟楷表示，零歲到18歲的未成年人，並非每個人都有辦法拿1千元來換三倍券，要伸手跟家長拿錢？或是衍生跟別人借錢來換？這都是額外增加的社會問題，不可不超前部署、超前考慮。

洪孟楷說，全國孤兒院、育幼院或少年之家等社福機構，都因疫情導致捐款下滑，一定有不少被安置在社福機構的未成年人或孩子無法拿出1千元換取屬於他們的三倍券，政府應以更直接方式發放，讓他們有機會可以利用三倍券振興經濟。

洪孟楷也舉例，觀光局安心國旅「致青春」方案，就推出19歲以下民眾，憑身分證就可享受全國22家遊樂園優惠一次免入園費，因此與其要讓未成年人伸手跟爸媽要1千元去換三倍券，不如同樣憑身分證就可換取2千元三倍券。

洪孟楷說，行政院振興三倍券中最溫暖措施，是政府會先匯1千元給低收入戶，讓列冊低入戶民眾可拿一千現金去換三倍券；但政府還可「更溫暖」，將，全台育幼院或無父母收置社福機關未成年孩童納入，讓他們直接領兩千元三倍券。