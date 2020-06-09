選北市長鬆口？ 陳時中：投入選舉那是以後的事

疫情趨緩，衛福部長陳時中今天晚間接受鄭弘儀的電台訪問時，對於未來若民進黨需要他投入選舉，是否會投身政治，他一改過去「從未想過選舉」的說法，表示「那是以後的事情，沒辦法說得準」。

精準防疫讓陳時中聲量水漲船高，他被視為是民進黨重量級政治新星，下一屆台北市長人選，他也早被視為假想敵。先前對於未來有沒有可能投入台北市長選舉，陳時中總是回應「沒想過投身政治」，但到後期則漸漸改變說法，先是「我怎麼可能在這邊（指揮中心記者會）說」。

而今天接受鄭弘儀專訪時則說「那都是以後的事情，沒辦法說得準」，不過話鋒一轉，陳時中則說，他並不是選舉出身，一路以來都是以專業服務民眾，自己沒有選舉經驗，也沒有想過這樣的事，早期的歷練都是在醫療方面，牙醫、健保等，「投身選舉是自己從沒想過的事情」。

陳時中說，自己是民進黨長期支持者，民進黨理念與他相近，出社會後，只要是民進黨的選舉場合都會支持，但他一直是支持者的角色，沒有進入到黨務，頂多「號召」大家，有活動就請親朋好友一起到場支持一下。

被問及太太會不會反對投身政治？陳時中笑說，相信太太一定會反對的，不過選舉這件事自己沒有起心動念過，就也不會惹太太生氣，但投身政治這件事「太假設性了」。他說，太太對他做的每一件事都很「不爽快」，畢竟從年輕到現在，幾乎都在外頭忙，「先生都不在家哪裡會爽快」，但無論他做什麼事，太太都會在背後「挺」他。

疫情開始至今超過140天，陳時中說，至今只跟太太吃過2次飯，上個月台灣連續多日沒有確診案例，有天太太就跟他說「一周也至少留一天給我」，但現在還是在忙，不過近期會好好找時間休息。