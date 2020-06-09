影／韓粉替天行道 王世堅六字箴言贈韓：提得起 放得下

高雄市長韓國瑜遭罷免成功，但許多支持者為他抱不平，打算替韓國瑜「替天行道」，將在13日下午兩點半在凱達格蘭大道遊行抗議。對於韓粉這樣的行動，民進黨台北市議員王世堅表示，希望韓國瑜勸勸自己的支持者，並勸韓國瑜「提得起、放得下」，輸了就要認，才是男子漢大丈夫，也才能還給社會平靜。

國民黨主席江啟臣本周三將帶領中常委，南下高雄召開記者會，並宣布要積極準備高雄市長補選，王世堅則呼籲國民黨應該放棄補選機會，他指出國民黨參與補選不僅臨時抱佛腳、地方未深根「師出無名」，再加上藍營支持率只剩9%，參與補選恐怕傷及國民黨形象，不如「繳白卷」，因為「一白遮三醜」，他也點出目前國民黨主席和高層領導方式「有氣無力」，勸韓國瑜趁這個時間準備參選黨主席，「讓有戰鬥力的人領導國民黨」。