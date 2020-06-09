蘇貞昌要高端加快生產疫苗 允諾政府經費支援不會少

行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁等人今天下午前往位於新竹生醫園區的高端疫苗公司視察，總經理陳燦堅表示，最快可於今年年底，試產100萬劑新冠肺炎疫苗，蘇貞昌則說「相關預算、政府經費支援不會缺少」，希望疫苗生產速度越快越好，如台灣防疫一樣被全世界肯定，讓台灣成為亂世中的福地。

陳燦堅簡報指出，目前第一階段100萬劑疫苗生產準備已經就緒，最快可於年底、今年第4季開始生產，包含SP-2抗原、GpG1018佐劑，以及生產疫苗等相關設備，均已備料。

蘇貞昌表示，這一次新冠肺炎全球有700萬人確診，40萬人死亡，但台灣因為全民努力、政府做事，台灣防疫做到讓全世界肯定，目前國內疫情趨緩，指揮中心在6月7日宣布邊境風險嚴管、國內鬆綁，「現在台灣可以說是亂世中的福地」。

他也指出，無論如何疫苗還是非常重要，全世界都在期待，疫苗早一天出來就可以讓肺炎得到控制，他期許「台灣在這方面不能慢於全世界，甚至要更快」，疫苗研發包括相關作業程序、人體實驗一期、二期、三期等，程序都非常嚴謹，任何疏忽不得，需要政府一起配合。