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拱韓國瑜選黨主席？謝龍介：愛之適足以害之

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
高雄市長韓國瑜。圖／本報資料照片
高雄市長韓國瑜。圖／本報資料照片

高雄市長韓國瑜遭罷免後，外界都在關注他未來的動向，許多韓粉希望韓國瑜明年能角逐國民黨主席。國民黨副秘書長謝龍介今天受訪時表示，此時大家都要沉澱，愛韓國瑜「愛之適足以害之」，以韓國瑜的高度和知名度，要為社會做更多事不需在乎職位。

謝龍介說，很多韓粉要去出征，但他認為大家應沉澱，韓國瑜從北農、高雄黨部主委、選上市長，大家再推他去選總統，現在回到高雄當市長，罷免後又要把他推去選黨主席，而黨主席是一年多以後的事，愛韓國瑜「愛之適足以害之」，好像覺得在幫他找位置，卻會變成韓國瑜好像時時刻刻到處在找職位，這對韓市長不公平。

謝龍介表示，愛他、支持他的朋友要多思考一點，韓市長要為社會做更多的事情，不在乎職位，他經過這一兩年的歷練，看過這麼多事，應該會從事更多公益、為社會做出更多服務，不會求一個職位。

韓國瑜 謝龍介 韓粉

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