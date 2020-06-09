主委親送撤銷決定書給黃華 促轉會首次依促轉條例平反

戒嚴時期曾經坐過4次牢，刑期長逹23年的老政治犯黃華，被以倡導台灣獨立與提出「台灣建國時間表」，遭依「預備叛亂」罪嫌提起公訴而入獄。促轉會今表示，促轉會新任委員昨布達上任後，已將「撤銷決定書」送交給黃華。

促轉會臉書表示，如果大家認識鄭南榕，那一定對Nylon推動的「新國家運動」不陌生，今年80歲的黃華，就是新國家運動的總指揮。

促轉會指出，因為民主自由的理想，黃華一生入獄4次，坐了長達23年的民主黑牢，人生四分之一的時間都在牢獄中度過，其中最後一次，就是在解嚴後，1988年和鄭南榕共同發起新國家運動，1990年再度因此被以預備叛亂罪判刑入獄。

促轉會表示，昨上午促轉會新任委員布達上任後，促轉會主委楊翠及委員陳雨凡即共同趕往拜訪黃華， 為的就是把最重要的決定書交付黃華，這也是促轉會首次依促轉條例第6條第3項第2款，認定普通法院案件為應予平復司法不法之刑事案件。促轉會強調，遲了30年的正義，終於送達。

撤銷決定書指出，關於聲請人黃華因預備叛亂案件受台灣高等法院民國79年度訴字第1號刑事有罪判決，經促轉會依聲請重新調查，決定如下：「黃華受台灣高等法院民國79年度訴字第1號刑事有罪判決暨其刑之宣告，於106年12月29日即促進轉型正義條例施行之日均視為撤銷。」

促轉會表示，很高興還來得及，看到前輩身體硬朗、精神充足的介紹他的著作、暢談歷史，聊聊近況；為了宣傳理想，80歲的黃華甚至主動學威力導演，要跟上時下的Youtuber潮流，這樣的精神實在令人非常感佩。