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影／蘇貞昌、陳時中訪國光生技 盼加快疫苗生產腳步

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
新冠肺炎疫苗開發露曙光，行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁、衛福部長陳時中今天下午到台中市潭子區國光生技公司，關心疫苗研發進度。圖／行政院提供
新冠肺炎疫苗開發露曙光，行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁、衛福部長陳時中今天下午到台中市潭子區國光生技公司，關心疫苗研發進度。圖／行政院提供

新冠肺炎疫苗開發露曙光，行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁、衛福部長陳時中今天下午到台中市潭子區國光生技公司，關心疫苗研發進度。國光生技公司今天表示，今年1月開始投入開發新冠肺炎疫苗，4月初已進入動物試驗階段，成效頗佳，預計8月進行第一期人體臨床試驗，最快在明年開發出疫苗並上市。

蘇貞昌表示，看到國人在疫苗生產上已經做很多突破，有好消息漸漸就要出來。台灣防疫成功，紓困、振興都很努力在做，但疫苗出來才能讓全民安全，所以今天特別來國光生技向董事長詹啟賢表示敬意，也是來拜託希望加快腳步，希望快點產生疫苗，讓國人安全，這也是全世界的期待。

陳時中說，國光生計研發疫苗流程上有重疊的部分，廠商是冒了很大的風險去研發，因為不是每一個步驟都會成功，如果有個步驟失敗，這些投資就會浪費，希望政府給予研發廠商在風險上的支持，沒有後顧之憂的研發疫苗。

國光生技表示，公司今年1月投入疫苗研發，經國光研發同仁4個多月努力，已成功生產出候選疫苗，4月初進行動物試驗，其中實施疫苗抗體中和試驗，結果在注射新冠疫苗的小鼠血清中，發現小鼠抗體反應優異，可引發高力價中和抗體、有效抑制病毒，血清抗體經高度稀釋後，仍足以讓新冠病毒失去感染力，確認其有效性，也是台灣新冠疫苗邁向人體試驗的重要里程碑。

詹啟賢說，疫苗從開發到臨床試驗時間相當長，除動物試驗，還需經過三期人體試驗，期望能在8月獲准開始第一期人體臨床試驗，目標於明年開始生產供應疫苗；在本身細胞生產工廠及簽約合作夥伴擁有的生產設備及能量，應可以提供足夠的產能，每年不少於2千萬劑疫苗，滿足國內需求。

詹啟賢也說，國光生技也與國衛院共同開發COVID-19抗原檢驗試劑，預計6月中抗原檢驗試劑盒組裝完成，7月進行境外臨床試驗，10月取證供國內快速篩檢使用，約15至20分即可篩檢出是否有感染新冠肺炎病毒，對國內檢驗是一大進步。

新冠肺炎疫苗開發露曙光，行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁、衛福部長陳時中今天下午到台中市潭子區國光生技公司，關心疫苗研發進度。圖／行政院提供
新冠肺炎疫苗開發露曙光，行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁、衛福部長陳時中今天下午到台中市潭子區國光生技公司，關心疫苗研發進度。圖／行政院提供
新冠肺炎疫苗開發露曙光，行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁、衛福部長陳時中今天下午到台中市潭子區國光生技公司，關心疫苗研發進度。圖／行政院提供
新冠肺炎疫苗開發露曙光，行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁、衛福部長陳時中今天下午到台中市潭子區國光生技公司，關心疫苗研發進度。圖／行政院提供

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