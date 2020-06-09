蔡清祥視察台南第二監獄 提示收容人也能領振興三倍券

法務部長蔡清祥為慰勉第一線防疫同仁的辛勞，今天由矯正署副署長吳澤生陪同下視察台南第二監獄，感謝獄所同仁在這段期間以最嚴謹的態度面對此次疫情，全心投入，緊守疫情防線，徹底落實執行各項防疫措施，不讓任何防疫破口產生。

蔡清祥同時提示，收容人也是國家的一分子，雖然身陷囹圄，仍可領取振興三倍券，相關配套措施已在研擬，各矯正機關也應預做準備。

獄方表示，新冠疫情發生時，蔡清祥部長即刻指示矯正署，從嚴、從速進行防疫作為。因矯正機關屬人口密集機構，人員進出頻繁，稍有不慎，即容易發生群聚感染，有鑒於此，要求各矯正機關依照傳染病防治法相關規定，辦理傳染病感染管制措施。國內新冠疫情趨於平穩，矯正機關全面防疫，成功杜絕疫情在矯正機關內發生，確保職員及收容人身體健康，達成「零確診」的終極目標。

蔡清祥指出，依中央流行疫情指揮中心指示，國內疫情逐漸穩定控制中，在完善個人衛生防護之前提下，可逐步恢復正常生活運作，矯正機關收容人各項教化活動、技能訓練等雖已逐步恢復，但鑑於全球疫情尚未結束，矯正機關仍應徹底執行量體溫、消毒、進入戒護區全程配戴口罩及保持社交安全距離等防疫措施。