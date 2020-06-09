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市長卸任後更上層樓？ 鄭文燦：人生劇本很難預先偷看

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
民進黨籍桃園市長鄭文燦已進入第二任任期，市政表現看好，也讓他2022卸任後規劃備受關注。鄭下午受訪時低調表示，人生劇本很難預先偷看，要把握當下，更意有所指地說，「不要隨便切換車道，要好好把自己的車開好」。記者周志豪／攝影
民進黨籍桃園市長鄭文燦已進入第二任任期，市政表現看好，也讓他2022卸任後規劃備受關注。鄭下午受訪時低調表示，人生劇本很難預先偷看，要把握當下，更意有所指地說，「不要隨便切換車道，要好好把自己的車開好」。記者周志豪／攝影

民進黨籍桃園市長鄭文燦已進入第二任任期，市政表現看好，也讓他2022卸任後規畫備受關注。鄭下午受訪時低調表示，人生劇本很難預先偷看，要把握當下，更意有所指地說，「不要隨便切換車道，要好好把自己的車開好」。

遠見雜誌下午頒發2020五星縣市長大獎，包含鄭文燦、新北市長侯友宜、新竹市長林智堅、屏東縣長潘孟安與連江縣長劉增應5人獲獎。因侯、鄭、林、都後勢看好，未來彼此恐將是對手。

鄭文燦回應，不論是現在的朋友或未來的朋友都一樣，從每個朋友身上學習到更多，有很多對話機會我都很珍惜

侯友宜也說，他在這個國家已經做事做了40年，40年來不管是潘孟安、鄭文燦、劉增應或林智堅，都是他的好朋友，彼此只有合作，共同為市政努力。侯說，台灣真的很小，大家要攜手共創雙贏，創造更美麗的國家。

林智堅也表示，他現在只有想趕快把現在的工作完成，這幾年新竹市爭取很多中央預算，剩下9百多天希望讓規畫的建設有效率完成。

由於鄭文燦母親剛過世，今天受獎過程，鄭文燦也特別把獎項獻給母親，表示母親出身平凡家庭，一輩子擔任工廠女工，因為他從政而付出非常多。

鄭文燦也提到，母親常告訴他人民的眼睛是雪亮的，嘴巴很利，提醒他凡是要求周全，母親就是他的民意雷達，很他很多的啟示。

鄭文燦 林智堅

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