影／藍議員問綠是否一黨獨大？柯文哲：現在是一黨專政

台北市長柯文哲下午到議會接受綠營議員詢問，罷韓後是否會選總統，柯回應，自己會朝著既定目標前進，可以就可以，不可以就算了。國民黨議員王鴻薇隨後接續詢問，現在是否一黨獨大？是否憂慮這樣的發展？柯文哲回應「現在是一黨專政」。王鴻薇詢問，柯是否贊成組成在野大聯盟制衡一黨專政，柯表示，在野大聯盟是依照議題來談政黨間的合作。

對於罷韓後柯文哲表示自己很可能淪為民進黨追殺的對象，民進黨議員洪健益試探性問柯文哲對自己施政是否有信心，柯表示「有信心」，洪健益進一步追問，遠見今公布的五星縣市長卻沒有台北市，為何沒有你？是否害怕自己因施政差會淪為下一個被罷免對象？柯回應，以前那些五星級的也沒有很高明，坐牢的坐牢，欠債的欠債，參考就好。國民黨議員王鴻薇接續詢問，市長是指高雄市長陳菊嗎？柯笑笑表示「one of they」。 台北市長柯文哲對於會不會選總統不做正面回應，表示會朝著既定目標前進。記者潘俊宏／攝影