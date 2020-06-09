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談挺韓人士發動罷免戰 鄭文燦：政治人物要對選民負責

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
高雄市長韓國瑜遭罷免確定，韓陣營也傳出有一片地烽火發動罷免戰回敬綠營。桃園市長鄭文燦下午受訪時意有所指表示，民主政治中，每個政治人物都要對選出他的城市與選民負責，這是基本的出發點，他都尊重每個選民的選擇。記者周志豪／攝影
高雄市長韓國瑜遭罷免確定，韓陣營也傳出有一片地烽火發動罷免戰回敬綠營。桃園市長鄭文燦下午受訪時意有所指表示，民主政治中，每個政治人物都要對選出他的城市與選民負責，這是基本的出發點，他都尊重每個選民的選擇。記者周志豪／攝影

高雄市長韓國瑜遭罷免確定，韓陣營也傳出有一片地烽火發動罷免戰回敬綠營。桃園市長鄭文燦下午受訪時意有所指表示，民主政治中，每個政治人物都要對選出他的城市與選民負責，這是基本的出發點，他都尊重每個選民的選擇。

至於對國民黨高市長補選人選傳出將派出形象清新的青壯派人士出征，綠營中具類似形象的新竹市長林智堅說，國民黨要推什麼人參選他沒有評論，但擔任市長對於城市的熱情是必要的，要有願景與規劃能力與執行力。

林智堅提醒，縣市長是4加4年任期，如果當選後沒有辦法做出成績，連任時就會受到挑戰。

屏東縣潘孟安則說，對罷免與後續高市長補選，只要透過民主機制，他尊重民意結果；而高屏是共同生活圈，不管未來誰是高雄市長都希望能一起合作，讓高屏生活共同圈共榮共存，不管高適長補選是誰登選，屏東的門永遠都是敞開的。

潘孟安表示，南高屏因為各自有各自努力的空間，關心的議題不一，一直都有合作機制，基本上合作無虞，不會因為有政黨顏色有什麼困擾，不管誰當選，這點沒問題。

罷免 屏東縣 潘孟安

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