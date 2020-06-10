謝淑薇喊吳怡農代理高雄市長 本尊親回：可以一起打球嗎？

高雄市長韓國瑜遭罷免後，後續代理人選受矚，台灣網球一姐謝淑薇在臉書上點名，若代理市長是吳怡農，考慮搬回高雄，並引來民進黨智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農回應。

謝淑薇在高雄長大，目前居住於台北，受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，世界職業網球協會（ATP）、世界女子職業網球協會（WTA）將停賽至7月底，人待在台灣的謝淑薇近日也時常更新臉書，分享到各地旅遊的照片。

儘管目前代理高雄市長人選還未出爐，謝淑薇昨晚在臉書上留言：「如果高雄代理市長是農農（吳怡農），那我可以認真考慮搬回去。」

謝淑薇一席話隨即引來吳怡農本人回應，吳怡農還反問謝淑薇：「可以一起打網球嗎？」

謝淑薇的臉書文章引發網友討論和分享，她也向吳怡農喊話，「農農竟然會打網球，快來」，文末還附上愛心的符號，似乎也相當開心。

高雄市長韓國瑜6日成為首名被罷免的直轄市長，依法最晚12日解除市長職務，因韓國瑜所遺任期超過2年，依法最晚要在9月12日前補選，期間高雄市長將由行政院派員代理，至補選完成。