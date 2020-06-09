高市長補選 侯友宜：國民黨應不避戰、不畏戰、不怯戰

高雄市長韓國瑜遭罷免確定，新北市長侯友宜在國民黨內未來定位動見觀瞻，是否更積極承擔黨務責任也受關注。侯下午受訪表示，他現在的角色是新北市長，會全心全力把他的角色做好，「大家想太多」。

侯友宜說，他只要能持續推出讓市民能夠有感的建設，這就是對社會國家、對黨是盡一份努力的貢獻，他也會用這樣的態度把事情做好。

對於韓國瑜確定不會提起罷免無效訴訟，侯友宜說，都尊重韓國瑜的看法。至於後續高雄市長人選，侯認為，任何人只要願意承擔為社會國家、高雄做事的責任，他都樂觀其成，也會全心全力支持。

侯友宜認為，國民黨應戰這次高雄市長補選，必須要抱著不避戰、不畏戰、不怯戰態度，全力迎戰，大家好好的努力做事，來再繼續守護高雄市民的安全與健康。

國民黨連江縣長劉增應也說，身為國民黨員，應該痛定思痛好好反省檢討，怎樣在努力未人民鄉親與國家努力。劉也提到，之後會邀韓到馬祖走走，如果韓能來他非常歡迎。