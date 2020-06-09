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捷克參院議長將訪台 外交部：誠摯歡迎

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
立法院長游錫堃今（9日）宣布，捷克參議院議長維特齊，將於今年8月底訪問台灣。 圖取自／維特齊臉書粉絲專頁
立法院長游錫堃今（9日）宣布，捷克參議院議長維特齊，將於今年8月底訪問台灣。 圖取自／維特齊臉書粉絲專頁

立法院長游錫堃今天宣布，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）無懼中共打壓，宣布將於今年8月底訪問台灣。對此，我外交部表示誠摯歡迎，也將與立法院妥為協調準備，提供維特齊議長乙行到訪的各項協助。

維特齊於本年2月底獲選，接任猝逝的柯佳洛議長（Jaroslav Kubera）遺缺，他上任後曾公開表示，捷克作為獨立自主國家，不應在強權壓迫下屈服，應彰顯捷克前總統哈維爾（Václav Havel）精神，延續捷克重視自由、民主及人權的傳統。

捷克參議院甫於本年5月20日以50票對1票的絕對多數，通過提案支持參議長訪問臺灣。維特齊4月15日在參議院致詞時，特別感謝臺灣捐贈捷克口罩，同時讚揚我國防疫成果，並強調支持臺灣參與世界衛生組織（WHO）。

外交部表示，近年來台捷雙邊實質關係有長足進展，民間來往互動密切，近兩年國人赴捷克觀光人數均創新高。根據本年2月捷克國營廣播電台民調顯示，3分之2民眾明確希望強化與臺灣的關係。

外交部表示，維特齊議長的來訪，將有助臺捷雙方國會交流，並進一步開展臺捷在經貿、科技、醫療、觀光及文化等各領域的合作與互動。

捷克 外交部 立法院 中共

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