民進黨是一黨獨大？柯文哲：已經到一黨專政了

台北市長柯文哲下午赴議會總質詢，議員王鴻薇針對罷韓議題問柯，罷韓對台灣民主政治、政黨版圖有關鍵性影響 ，台灣政治已經是一黨獨大了；柯文哲則說，已經到一黨專政了。

柯文哲說，民主政治本來就沒有保障人民會做出最好的選擇，2000年前蘇格拉底是被雅典人民用投票方式處死的，也不要忘1933年，希特勒不是武裝政變上來的，是人民用投票方式選出來。

柯文哲說，全體國民水準是一漫長的過程，台灣民主化30年，沒有理由會比得上北歐、西歐已300年，有時候看到怪怪的，不要覺得太難過，這是國家進步中的過程。

王鴻薇問柯文哲，一黨專政對台灣的未來發展不是好事，贊成不贊成防止一黨專政，應該要有在野大聯盟？柯文哲說，這是他2014年參選台北市長的口號，每一個議題可以合作就合作，不一定跟誰就不能合作、一定要跟誰合作，合理的都會合作。

王鴻薇指出，防止一黨獨大、專政，很多議題上有合作的空間，但各政黨應該有誠信、互信的基礎，柯是台灣民眾黨主席，立法院要成立修憲委員會，對關於未來政治發展，若是有好處的議題，在野黨應該是有合作的空間。