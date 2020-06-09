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為何提早掀牌不提訴訟？ 韓國瑜：不願見社會對立撕裂

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網傳選務人員私拿選票蓋同意 中選會：假的

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
圖／中選會提供
圖／中選會提供

中選會日前駁斥高雄市長韓國瑜罷免案當天的網路假消息，中選會說，針對不斷惡意捏造的假訊息及不實指控，一定會依法移送法辦，請民眾勿聽信並以訛傳訛，若有發現違者，也可自行告發。

中選會昨天才駁斥網傳「監票發現共有100人重複投票3次」、「高效率灌票」及「50多萬年輕人遷戶口到高雄投罷免票」是有人不法且惡意造謠的不實訊息，未料還有網友改捏造及散布「本人為投開票所管理員，已經私下拿了一疊同意票」的假消息。

中選會表示，該投開票所確實有這位管理員，但此一選務假訊息實在太誇張，因為經主任管理員及主任監察員宣布及確認的領票人數均與投票權人名冊相符，且現場皆有罷免案正反雙方所推派的監察員見證在案。

中選會指出，罷免票印製、運送、分發、保管都是依據相關法規辦理，印製期間，由監察小組委員到場監印，並請高雄市警察局24小時派員擔任警衛。

罷免票運送至各區選務作業中心時，由警察機關全程護送，在點算罷免票時也全程錄影，並請高雄市政府警察局派員全天候擔任警衛，而工作人員進出印刷廠及選務作業中心也都落實安全檢查。

中選會表示，投開票所工作人員是依法招募產生，且2分之1以上須為公教人員，同時在投開所負責監票的監察員，也是由提議人的領銜人及被罷免人依法推薦；投票前也會展示空票匭、開票時，也允許公眾錄影，整個過程，完全公開透明。

罷免 中選會 警察

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