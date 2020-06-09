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影／陳其邁爆朋友身分勸韓別選總統 嘆:講話over要承擔
高雄市長韓國瑜被罷免確定，行政院副院長陳其邁今（9）日接受電台專訪時，自爆與韓國瑜有一定的私交，曾以朋友身分勸他不要選總統，認為之所以會走到這一步，韓國瑜自己講話over，多次辜負選民期待，才造成今天這個局面。至於外界矚目是否有意願或者被推派去擔任高雄代理市長？陳其邁回答十分保守，對自己未來動向僅表示行政院對高雄政局發展很關注，目前最重要的考量就是希望能夠有照顧高雄市民的權利，而韓國瑜依法最晚將在12日卸任下台，陳其邁說等中選會公告後，行政院就會對外說明。
罷韓也產生了「報復性罷免」的狀況，高雄市時代力量立委黃捷就因為打韓形象，遭「罷捷」團體重啟罷免連署，目前罷免第一階段連署已通過，黃捷選區鳳山目前選舉人數為28萬多人，第二階段只要通過10%的2萬8千多連署門檻就能通過，陳其邁被問到，是否會協助黃捷過難關時，他表示政治操作都會有反作用力，如果公職人員表現不錯，民意也支持，要對這樣的人物發動罷免會有反效果。
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