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挺韓團體申請凱道 柯文哲：合情合法合理就會准

中央社 / 台北9日電

挺韓團體說為追悼輕生的高雄市議長許崑源及替被罷免的市長韓國瑜討公道，已申請13、14日凱道路權。台北市長柯文哲今天說，只要申請合情、合法、合理，就會核准。

柯文哲下午率市府團隊到台北市議會進行市政總質詢，面對民進黨市議員洪健益詢問罷韓相關問題時，做上述表示。

台北市申請使用道路集會網顯示，13日上午8時至14日晚間10時，凱達格蘭大道1號（不含）至凱達格蘭大道2號（不含）北側有人申請，目前狀態是審核中。新工處則表示，正在跑流程，下午會有結果，若審核通過，申請人就可向警方申請集會遊行。

而申請凱道2天路權的民主監督聯盟總召集人黃正忠上午在高雄市受訪時表示為追悼許崑源及還給韓國瑜公道，呼籲韓粉等團體勇敢站出來，並呼籲參加的民眾穿著白上衣上凱道，讓行動如影隨形、遍地開花。

洪健益說，韓粉到台北市借凱達格蘭大道進行非理性的遊行，詢問柯文哲是否要出借凱道，柯文哲答詢時表示，不能事先就指活動不理性，對方申請凱道路權還是按照規則。

洪健益追問「只要合情、合法、合理就借？」柯文哲說，「對」。

洪健益也詢問柯文哲在遠見雜誌民調中，施政滿意度敬陪末座一事，五星市長竟沒有台北市。柯文哲則說，「以前那些五星級的我看也沒有多高明，坐牢的坐牢、欠債的欠債」，認為民調的星等沒有什麼意義。

民進黨市議員阮昭雄則問柯文哲，看到韓國瑜被罷免後，有沒有慶幸當時沒有出來選總統。

柯文哲說，自己一開始就沒有打算，只是嚇唬大家；被問及參選2024總統已沒有任期問題時則表示，他會朝目標前進，行就行、不行就不行，一切順其自然，不勉強。

許崑源

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