王浩宇：韓粉輸了不要鬧 對韓國瑜跟國民黨比較好

高雄市議長許崑源墜樓身亡，民進黨桃園市議員王浩宇因貼文引發爭議，遭網友發動罷免，國民黨桃園市議員詹江村昨也率眾到服務處嗆聲，並爆料王浩宇曾入侵替代役宿舍、與青少年有不正當關係，對此王浩宇今表示，刻意擷取部分片段抹黑，只是為了個人政治利益而已，「我覺得韓粉應該稍微冷靜一點，已經輸了就冷靜一點不要再鬧了，對韓國瑜跟國民黨比較好。」

網友質疑，王浩宇昨關閉服務處一天，並在臉書發布會勘照片，但本人卻沒到場，他表示，「臉書發文是寫團隊，不是說我，希望大家不要隨便誤會」；他也透露，警方希望自己盡量不要在中壢，當時人在台北錄影。

對於詹江村指控，曾有入侵校園、去替代役宿舍脫光洗澡、與青少年不正當關係等行為，王浩宇表示，不實的指控不用再去回應，「有些事情刻意擷取部分片段來抹黑，也是為了個人政治利益而已，我覺得韓粉應該稍微冷靜一點，已經輸了就冷靜一點不要再鬧了，對韓國瑜跟國民黨比較好。」

另外，前國民黨立委陳學聖說，若這次罷免拉不下王浩宇，國民黨「準備謝謝收看」，王則回應，陳學聖就是因為民調輸才離開，在中壢本來就是過氣人物，「罷免如果只是因為個人好惡而去罷免，相當無聊而且浪費社會資源」；他也認為，，罷免難度很高，但不論結果是什麼，尊重公民權利，就算被罷免也會尊重。