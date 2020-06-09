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為何提早掀牌不提訴訟？ 韓國瑜：不願見社會對立撕裂

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王浩宇公開露面了 「其實我對許議長不太熟悉」

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
王浩宇今至電視台錄影時，首度公開受訪。記者吳亮賢／攝影
王浩宇今至電視台錄影時，首度公開受訪。記者吳亮賢／攝影

民進黨籍桃園市議員王浩宇在臉書PO出「力挺韓國瑜，高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，引發外界砲轟，認為在消費死者，他今至民視錄影時也首度公開受訪，對於PO文爭議，他表示，自己的發言跟媒體標題一樣，因自己是韓黑，大家才覺得是嘲諷，「但其實我對許議長不太熟悉，當初就只是非常震驚。」

王浩宇表示，有些人特意拿這件事情操作，像國民黨表面上說不要消費，實際上去比讚，或說他（許崑源）是為了什麼而死，但其實我們都沒有講這些內容，都滿低調的，「其實就是默哀，希望國民黨不要再操作許議長過世的事情。」

對於針對PO文道歉，王浩宇說，當時就已經解釋，道歉是因為不希望這件事情被拿來作文章，「我沒有這個意思，真正有意思的也不是我這個議員，我的態度其實就是這樣子。」

另外，詹江村爆料他曾假扮替代役，進入宿舍內脫光洗澡，王浩宇回應，只是去關心替代役熱水不足、冬天要洗冷水澡的議題，這樣就被說入侵替代役宿舍，「其他那些我覺得就不用回應，根本就沒辦法實際連結，像現在很多人都用我的假帳號在網路上留言」。

面對自己也遭發動罷免，王浩宇則表示，目前一切都正常，在地方上跑都有聽到加油的聲音，韓粉真的很稀少，「過去有很多韓粉，現在很多都私下跟我們道歉說，不好意思當初沒有弄清楚」，整個社會氛圍已經不是當初韓粉所屬的社會氛圍，只要做好市政，維護好理念，基本上罷免成功不容易。

王浩宇 韓粉 罷免

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