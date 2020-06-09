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為何提早掀牌不提訴訟？ 韓國瑜：不願見社會對立撕裂

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若拉不下王浩宇 陳學聖：國民黨也準備謝謝收看！

聯合報 / 記者袁志豪／即時報導
民進黨籍桃園市議員王浩宇。圖／本報資料照片
民進黨籍桃園市議員王浩宇。圖／本報資料照片

高雄市議長許崑源墜樓身亡，桃園市議員王浩宇貼文「力挺韓國瑜！許崑源晚間跳樓身亡。」雖立即刪文道歉，但仍難熄網友怒氣，桃園網友成立「罷免王浩宇」粉絲專頁，宣告首階任務要在半年內完成連署；國民黨前立委陳學聖今天上午在臉書粉絲專頁表示，拉不下王浩宇，國民黨也準備謝謝收看！

這篇貼文迄今4小時，已經有3千多個讚、400多則留言，網友表示「自從有投票權開始，我都支持國民黨到現在...但從去年到現在我已經幾乎對國民黨絕望，國民黨再不硬起來，我就轉支持柯文哲」、「國民黨再不出手將被看不起與失去人心」、「望國民黨多幾位陳學聖站出來，別再搞文青了」，但也有網友認為「你們真的學不到教訓 千錯萬錯都別人的錯」、「為什麼不檢討自己，一直怪別人」。

陳學聖指出，王浩宇製造仇恨，撕裂社會的行徑，已是慣犯中的重犯，如果國民黨繼續坐視不管，繼續自掃門前雪，以後就不要再說什麼大話！

陳學聖表示，因為王浩宇是中壢的議員，國民黨在中壢議員數過半，議長邱奕勝是中壢選出來的；他認為，國民黨在中壢絕對有主導的機會，現在民怨高漲，罷王聲音四起，四散的力量，需要有人一頭牽起，眾志必能成城。

陳學聖說，民進黨是以國家隊加全黨之力，拉下韓國瑜，若國民黨對於罷王，只是輕輕說聲「尊重」民意，真的就準備謝謝收看了！

特別是議長邱奕勝、立委魯明哲，是中壢極具影響力關鍵人物，一位是議長又是黨部主委，一位作過中壢市長、多屆議員。這一役責無旁貸，深深寄予厚望！請不要讓支持者失望！

國民黨前立委陳學聖（右）。圖／報系資料照片
國民黨前立委陳學聖（右）。圖／報系資料照片

國民黨 陳學聖 王浩宇

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