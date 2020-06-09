2024選不選？柯文哲：可以就可以、不可以就算了
高雄市長韓國瑜被罷免成功，台北市長柯文哲今天赴議會總質詢，民進黨北市議員阮昭雄問柯文哲，是否覺得好家在當初沒去選總統，否則也被罷？對於當初是否心裡掙扎、真的想選總統？對此，柯文哲表示，其實他一開始就沒有想要選，但耍（台語）著耍（台語）著就嚇死大家，沒有這個打算。
至於2024選不選？柯文哲說，就是朝著目標前進，「可以就可以、不可以就算了」。就是照目標前進，他是很自然的人，不用這麼勉強。
阮昭雄說，柯文哲近期不斷放話說有人要罷免他，問到底是說說要罷免柯，有沒有那回事？有沒有推薦別人？柯文哲回應，他只是引導網軍的方向，至於訊息哪裡來？幕僚？網路風向？柯文哲回應，沒有啦，要議員回歸市政主題。
議員阮昭雄也問，接下來的高雄市長補選，柯團隊是否要找副市長彭振聲參加高雄市長補選？柯文哲回應，目前他（彭振聲）是沒有意願，不過會詢問他看看。
阮昭雄也質疑，柯團隊人事不斷異動大？柯文哲說，他第一屆時人事異動比較多，但到連任第二屆幾乎人事都沒換。
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