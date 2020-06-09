五星級市長沒有很高明？柯文哲：坐牢的坐牢欠債的欠債

遠見今公布「五星縣市長」並贈獎，台北市議員洪健益下午在議會總質詢問市長柯文哲，為何沒有你？柯文哲說，這不要緊，以前那些五星級的，也沒有很高明，「坐牢的坐牢、欠債的欠債」。洪健益追問，所以那些人是作弊？ 柯文哲說，沒那樣講，但那個不見得有什麼意義。

柯文哲說，目前台北市政推行得很順利，他有很認真在做，對自己有信心；洪健益問柯，以前讀書有得過最後一名？柯文哲說，不可能，除非全班只有一個同學。

至於罷韓過後有沒有見韓？柯文哲說，他沒有打電話給韓國瑜，也沒有見過韓國瑜，至於被問到罷韓成功是明智的抉擇，柯文哲說，不用這樣講。 洪健益問柯，有沒有做得比韓國瑜好？柯說，不可以稱讚自己。

另外，洪健益還問有人借凱道集會，非理性的，市府會同意嗎？柯文哲說，若符合集會遊行法規格，按照規則，事先申請，合情合法就借，不能說不理性。

洪健益認為柯文哲最近對於罷韓後下一個就是柯文哲，是和藍營唱雙簧，洪認為這是柯自我感覺良好，對自己沒信心，妄想被迫害，民進黨不會這麼沒無聊，還酸柯聲望這麼低，為何要找柯麻煩。