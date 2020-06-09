總統分批與綠委茶敘 討論新任期施政方向

蔡英文總統昨開始分批與民進黨立委茶敘，預計討論接下來第二任期的施政方針，以及改革方向。

蔡英文總統昨開始陸續邀請民進黨立委至總統官邸茶敘，首先邀請內政委員會、外交國防委員會黨籍立委見面。據了解，總統或行政院長以往邀請綠委見面都是分北、中、南部選區，這次則是依照立法院委員會區分，聚焦討論政策方向的意味濃厚。

民進黨立委黃國書表示，總統大選後就碰上新冠肺炎疫情，蔡總統沒有時間與黨籍立委討論政策，以及新一任任期的願景，而民進黨團平時召開黨團會議，也都在處理法案攻防，沒有充分討論總統新的施政方向、任內規劃哪些改革。

他認為，總統此次邀請綠委見面，預料不但要感謝大家在這段時間的努力，應該也會就接下來的政治情勢做討論，說明蔡總統下一個4年的改革方向，以及對於疫情之後，振興經濟有什麼想法。

據悉，蔡總統昨與內政、國防外交綠委見面後，今下午將與財政、經濟委員會立委茶敘，不過由於人數過多，分成周二、周五兩批；下周一安排衛環及教育委員會立委，下周二與司法法制及交通委員會立委見面。