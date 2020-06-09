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國民黨挺自己人！花蓮縣黨部撤銷徐榛蔚挺傅崐萁違紀案

聯合報 / 記者王燕華王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚（左）去年11月陪無黨籍丈夫傅崐萁登記參選立委，遭縣黨部考紀會建請黨中央停權，但此案近日撤回。圖／報系資料照片
花蓮縣長徐榛蔚（左）去年11月陪無黨籍丈夫傅崐萁登記參選立委，遭縣黨部考紀會建請黨中央停權，但此案近日撤回。圖／報系資料照片

花蓮縣長徐榛蔚在這屆立委選舉期間，為夫傅崐萁站台助選，遭縣黨部考紀會建請黨中央停權半年，但近日主動撤案。縣黨部表示，因傅崐萁已入獄，不希望給人落井下石的感覺，加上徐是現任黨中常委，考紀委員認為黨要挺自己人，希望從寬處理，因此先撤案；徐榛蔚暫未回應。

徐榛蔚在這屆立委選舉期間，多次為參選花蓮區域立委、無黨籍的傅崐萁站台力挺，甚至在報備黨中央但未獲准下，仍陪傅崐萁登記參選違反黨紀。

花蓮縣黨部考紀會原本開會決定申誡一次，但後來因通知單漏字，重啟流程。因外界質疑懲處太輕，今年1月3日重開考紀會，建請黨中央停權半年。

縣黨部書記長、考紀委員胡慧君今天表示，根據《中國國民黨黨員違反黨紀處分規程》，違紀黨員有申誡、停止黨職、停止黨權、撤銷黨籍及開除黨籍5種懲處。考紀委員考量徐榛蔚與傅崐萁是夫妻關係，但違紀行為也必須對黨員有所交代，因此建請停權半年。

胡慧君說，縣黨部將此案提報中央已經快半年，本月5日考紀委員會開會討論其他案件時，有委員提到此事，認為傅崐萁既已因案入獄，應該避免給人落井下石的感覺。且徐榛蔚是黨中常委，一旦停權，中常委身分可能被取消，國民黨還是要挺自己人，因此決定徐榛蔚部分撤回，同案其餘鄉鎮長、民代的黨紀案則維持不變。

花蓮縣長徐榛蔚（右）去年11月陪無黨籍丈夫傅崐萁登記參選立委，遭縣黨部考紀會建請黨中央停權，但此案近日撤回。圖／報系資料照片
花蓮縣長徐榛蔚（右）去年11月陪無黨籍丈夫傅崐萁登記參選立委，遭縣黨部考紀會建請黨中央停權，但此案近日撤回。圖／報系資料照片

徐榛蔚 傅崐萁 考紀會

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