民團籲全面調查兒童性侵 盼與蘇揆見面表達訴求

人本教育基金會等民間團體今聯合朝野立委舉行記者會，呼籲政府建立獨立調查機制，全面調查學校與機構內對兒童性犯罪及處理狀況。人本基金會執行長馮喬蘭表示，已聯繫行政院，希望與行政院長蘇貞昌見面，但還沒有得到回音。

人本基金會去年9月24日於行政院公共政策網路參與平台提出「面對兒童性侵害－－直視真相、不再沉默、終結傷害」一案，要求政府應成立國家層級的「機構對兒童性侵害調查委員會」，調查兒童於各種教育及照護機構內受性侵害、性騷擾等狀況。

人本基金會等主張政府應該仿照澳洲成立國家層級的全面調查機制，建立被害者現聲管道、檢視學校及機構處理兒童性侵害的機制及文化問題、檢討法規與機制的漏洞並訂立吹哨者條款及保護機制、提供被害者諮商極康復支援方案等。

人本基金會指出，行政院雖就本案召開二次諮詢會議及一次協作會議，所有與會的相關權責單位公務人員對於澳洲全國調查報告均高度讚揚，均同意台灣應有機制讓受害者出面，並同時提供諮商支援，但會議結束至今近半年，對於具體實現全面兒童性侵調查卻毫無進展與規劃。

人本基金會今聯合民間團體，以及民進黨立委吳思瑤、張廖萬堅、范雲，以及時代力量立委王婉諭舉行記者會。馮喬蘭表示，民間的訴求就是希望能夠建立國家層級的獨立調查委員會，現有三個方向，包括立法成立獨立委員會，或修促轉條例，將相關功能加入促轉委員會，或者在成立監察院國家人權委員會中，納入相關機制。

不過考量國家人權委員會不具行政權，希望以成立獨立委員會，或納促轉會二者為主。

馮喬蘭表示，人本基金會已聯繫行政院，希望努力促成與蘇貞昌見面，當面表達訴求，但現在還沒有得到行政院的答覆。