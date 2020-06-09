日更名釣魚台 游錫堃：擱置爭議、共同開發

日本石垣市今日將在議會提案將釣魚台（含附近四座島嶼）行政區地址更名為「登野城尖閣」，以宣示主權。對此，立法院長游錫堃上午指出，希望能擱置爭議、共同開發。

游錫堃上午參加在台中市立法院民主議政園區的太陽光電系統啟用典禮受訪時說，日本單方面改名會造成「衝擊」日本若改，宜蘭是否也要改名，有關釣魚台的問題目前有爭議，應該擱置爭議、共同開發。

他說，尤其台灣跟日本是最接近的國家，等於是左鄰右舍的鄰近國家，本來都很友好，在這方面應該不要挑起爭端比較好。