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日更名釣魚台 游錫堃：擱置爭議、共同開發
日本石垣市今日將在議會提案將釣魚台（含附近四座島嶼）行政區地址更名為「登野城尖閣」，以宣示主權。對此，立法院長游錫堃上午指出，希望能擱置爭議、共同開發。
游錫堃上午參加在台中市立法院民主議政園區的太陽光電系統啟用典禮受訪時說，日本單方面改名會造成「衝擊」日本若改，宜蘭是否也要改名，有關釣魚台的問題目前有爭議，應該擱置爭議、共同開發。
他說，尤其台灣跟日本是最接近的國家，等於是左鄰右舍的鄰近國家，本來都很友好，在這方面應該不要挑起爭端比較好。
立法院配合再生能源產業發展政策，於舊省議會內的議政博物館（約1112平方公尺）及資訊大樓(約360平方公尺)屋頂閒置空間示範太陽光電系統，主要設備皆為台灣製造，提供台灣再生能源政策的示範場域與宣揚國內綠能產業的優良品質，預計年發電量約26萬度、可供70戶家庭用電、年減碳量14萬公斤及相當於種植1萬4仟棵樹木。
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